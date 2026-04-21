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Surprise chez Apple: Tim Cook part, John Ternus deviendra CEO

FILE - Apple CEO Tim Cook speaks on stage during an announcement of new products at Apple Park in Cupertino, Calif., Sept. 9, 2025. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez, File) Tim Cook
Tim Cook avait remplacé Steve Jobs à la tête d'Apple en août 2011.Keystone

Tim Cook prend une «décision soudaine» concernant Apple

Tim Cook quittera la direction du géant de la tech en septembre prochain. C'est John Ternus qui va lui succéder.
21.04.2026, 06:4121.04.2026, 08:16

Le patron d'Apple, Tim Cook, va quitter la direction générale début septembre. Il sera remplacé par un cadre du groupe, John Ternus, jusqu'ici responsable des produits physiques, de l'iPhone au Mac, selon un communiqué publié lundi.

Même si John Ternus était considéré comme favori pour succéder à Tim Cook, qui va devenir, à 65 ans, président exécutif du conseil d'administration, cette passation n'était pas attendue si rapidement. Interrogé par l'AFP, Dan Ives, analyste de Wedbush Securities, a qualifié ce changement de «décision soudaine».

epa12903433 (FILE) - Apple senior vice president of hardware engineering John Ternus presents the &#039;Apple Experience&#039; to announce Apple&#039;s new products, including the MacBook Neo, in New ...
John TernusKeystone

Arrivé chez Apple en 1998, Tim Cook avait été intronisé directeur général en août 2011, après la démission du dirigeant emblématique Steve Jobs, très diminué par les suites d'un cancer du pancréas, qui l'emportera quelques semaines plus tard. Moins charismatique que son prédécesseur, cet ingénieur natif de l'Alabama (sud) s'est révélé en capitaine d'entreprise hors pair, guidant Apple sur la voie d'une croissance effrénée.

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Entre 2011 et 2025, l'entreprise de Cupertino (Californie) a quasiment quadruplé son chiffre d'affaires (+260%) et vu sa capitalisation multipliée par plus de treize, pour dépasser aujourd'hui 4000 milliards de dollars, la troisième du monde. Dans le même temps, la fortune de Tim Cook a suivi celle du groupe et atteint désormais 2,9 milliards de dollars, selon le site du magazine Forbes.

«La meilleure entreprise du monde»

Les critiques ont notamment reproché à Tim Cook de ne pas avoir lancé de produit aussi marquant que l'iPod ou l'iPhone sous Steve Jobs. Les seules nouvelles références d'ampleur à son actif sont la montre connectée Apple Watch, commercialisée en 2015, puis, en 2024, le casque de réalité virtuelle Vision Pro, dont les ventes ont déçu.

Mais le patron à la chevelure blanche et aux lunettes sages s'est distingué sur d'autres fronts, notamment en matière logicielle au sein d'un groupe dont l'ADN reposait avant tout sur le matériel. Il a ainsi contribué à l'envol des services. Ce secteur qui compte la boutique d'applications App Store, les plateformes de streaming musical (Apple Music) et vidéo (Apple TV), ainsi que le stockage de données à distance (iCloud) est devenu le premier moteur de croissance de la société.

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«Le leadership exceptionnel de Tim a fait d'Apple la meilleure entreprise du monde», a commenté Arthur Levinson, président du conseil d'administration d'Apple depuis 15 ans, qui va céder son titre mais demeurer administrateur. Salarié d'Apple depuis 2001, John Ternus va, lui, faire son entrée au conseil, outre sa nomination à la direction générale.

Tim Cook aura aussi brillé par ses qualités de négociation et d'anticipation. Il a ainsi permis au groupe de se sortir sans incident majeur des difficultés d'approvisionnement liées à la pandémie de coronavirus, mais aussi de passer au travers des mailles du filet géopolitique l'an dernier, sur fond de crise entre Etats-Unis et Chine, marché majeur d'Apple.

Tim Cook et son équipe auront toutefois manqué le tournant de l'intelligence artificielle (IA) générative, annoncé par l'arrivée de ChatGPT, en novembre 2022. Depuis, Apple court après les grands acteurs du secteur, sans être encore parvenu à pleinement intégrer les nouvelles capacités de l'IA à son produit phare, l'iPhone, qui attend encore une nouvelle mouture de l'assistant Siri.

Une importante culture d'entreprise

L'annonce intervient moins de deux mois avant le grand raout annuel d'Apple, la Worldwide Developers Conference (WWDC), début juin, lors de laquelle le géant à la pomme doit justement dévoiler des avancées sur l'IA. Le choix d'un nouveau patron en interne n'est pas surprenant, Apple accordant une grande importance à la culture unique de l'entreprise.

Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, l'action n'était que légèrement dans le rouge (-0,42%). Interrogé par l'AFP, Dan Ives, analyste de Wedbush Securities, a qualifié ce changement de «décision soudaine».

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«Cook doit sentir que les pièces du puzzle sont maintenant en place pour transmettre les rênes avant le WWDC», a estimé Dan Ives. Selon lui, l'ancien dirigeant «va laisser une empreinte durable» sur l'entreprise, tandis que John Ternus va «faire face à beaucoup de pression pour réussir son entrée, en particulier sur l'IA». (jzs/ats)

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