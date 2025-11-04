assez ensoleillé11°
Economie
Téléphone

CHmobile: Sunrise va concurrencer Migros, Galaxus et Aldi

Sunrise lance une nouvelle marque de téléphonie mobile (image d&#039;illustration).
Sunrise vise une nouvelle clientèle (image d'illustration).Image: KEYSTONE

Sunrise va concurrencer Migros, Galaxus et Aldi

L'opérateur lance une nouvelle marque de téléphonie mobile à bas prix. Un segment qui compte déjà de nombreuses marques.
04.11.2025, 14:4504.11.2025, 14:45

Sunrise veut étoffer son offre dans le segment des prix bas, un marché certes de niche, mais en pleine croissance en Suisse. Le numéro deux helvétique des télécommunications lance à cet effet la marque CHmobile.

«Jusqu'à présent, nous n'étions actifs que dans des niches spécifiques avec Lebara et Swype. Nous voulons maintenant renforcer notre participation à la valeur et au volume de ce petit segment en pleine croissance», explique Stefan Fuchs, responsable des marques secondaires de l'opérateur zurichois, cité mardi dans le commmuniqué.

Berne pourrait mettre fin à l'«exception suisse» sur le roaming

Avec CHmobile Sunrise vise une clientèle en quête d'économie et qui est très encline à changer d'opérateur lorsqu'elle trouve des offres plus avantageuses. Le segment discount compte actuellement de nombreuses marques telles que Spusu, Digital Republic, Gomo, Galaxus, Teleboy, Aldi Suisse, Lidl, Post, Migros ou iWay. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
