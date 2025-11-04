Sunrise vise une nouvelle clientèle (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Sunrise va concurrencer Migros, Galaxus et Aldi

L'opérateur lance une nouvelle marque de téléphonie mobile à bas prix. Un segment qui compte déjà de nombreuses marques.

Plus de «Economie»

Sunrise veut étoffer son offre dans le segment des prix bas, un marché certes de niche, mais en pleine croissance en Suisse. Le numéro deux helvétique des télécommunications lance à cet effet la marque CHmobile.

«Jusqu'à présent, nous n'étions actifs que dans des niches spécifiques avec Lebara et Swype. Nous voulons maintenant renforcer notre participation à la valeur et au volume de ce petit segment en pleine croissance», explique Stefan Fuchs, responsable des marques secondaires de l'opérateur zurichois, cité mardi dans le commmuniqué.

Avec CHmobile Sunrise vise une clientèle en quête d'économie et qui est très encline à changer d'opérateur lorsqu'elle trouve des offres plus avantageuses. Le segment discount compte actuellement de nombreuses marques telles que Spusu, Digital Republic, Gomo, Galaxus, Teleboy, Aldi Suisse, Lidl, Post, Migros ou iWay. (jzs/ats)