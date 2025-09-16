en partie ensoleillé16°
Swisscom n'a pas abusé de sa position dominante

Conflit d&#039;intérêts: un proche de Swisscom à la tête de la Comcom. Martin Bürki, partenaire de longue date de Swisscom, a été nommé à la tête de la Comcom, l&#039;autorité de surveillance des télé ...
Swisscom avait été amendé pour avoir entravé la concurrence et imposé des prix disproportionnés (image d'archives).Image: Keystone

Swisscom n'a pas abusé de sa position dominante

La Comco classe une procédure ouverte contre l'opérateur téléphonique dans le cadre de l'appel d'offres pour la mise en réseau des sites de la Poste.
16.09.2025, 08:1816.09.2025, 08:18

La Commission fédérale de la concurrence (Comco) a finalement classé la procédure ouverte à l'encontre de Swisscom, estimant que le géant bleu n'a pas abusé de sa position dominante.

L'autorité de surveillance revient ainsi sur une première décision rendue dix ans plus tôt. A l'issue d'une première enquête bouclée fin 2015, le numéro un helvétique des télécommunications s'était vu infliger une amende pour avoir entravé la concurrence et imposé des prix disproportionnés, rappelle la Comco mardi dans un communiqué.

Une filiale de Swisscom énerve ses clients et «frise la tromperie»

Elle avait alors conclu que Swisscom avait abusé de sa position dominante lors de l'appel d'offres pour la mise en réseau des sites de la Poste via le haut débit.

«Même comportement»

Le géant bleu avait alors fait recours auprès du Tribunal fédéral qui, en mars 2024, a annulé la sentence du gendarme de la concurrence. «Vu que l'enquête consécutive porte sur le même comportement de Swisscom, la Comco classe la procédure en cours», peut-on lire.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. (jzs/ats)

