La Suisse a lancé une opération historique contre Temu: on y était

Les boutiques en ligne asiatiques inondent le marché suisse non seulement de produits bon marché, mais aussi de produits illégaux. Comment les douaniers recherchent-ils les colis suspects?

Andreas Maurer et Sandra Ardizzone / ch media

Le plus grand centre logistique de l'entreprise d'expédition DPD en Suisse se trouve dans une halle industrielle à Buchs (ZH). 80 000 colis y défilent chaque jour sur les tapis roulants. De nouveaux camions arrivent en permanence, la plupart venant directement de l'aéroport de Zurich-Kloten.

Mais aujourd'hui, dans le hall, ce n'est pas «business as usual». Des douaniers en uniformes bleus et gilets fluorescents jaunes ont installé un poste de contrôle devant les tapis roulants. Sur dix sites au total, ils effectuent simultanément le plus grand contrôle du trafic de marchandises de l'histoire de la douane suisse. Quarante personnes sont mobilisées pendant cinq jours.

Image: Sandra Ardizzone

Tant de colis arrivent en Suisse par voie aérienne que des contrôles à l'aéroport entraveraient le trafic. C'est pourquoi la douane décentralise ses recherches d'envois illégaux dans les centres logistiques des entreprises de transport.

Les douanes réagissent au boom de la vente par correspondance en mettant l'accent sur les contrôles. Lors de la pandémie, même les personnes qui préféraient habituellement faire leurs achats dans les magasins ont découvert les avantages du shopping en ligne. Parallèlement, des plateformes venues d'Asie ont élargi leur offre et accéléré leurs chaînes de transport.

Depuis, des plateformes comme Temu, Shein ou Wish inondent le marché suisse non seulement de produits bon marché, mais aussi de produits illégaux. Tout peut être commandé en un clic: armes illégales, dopage, médicaments contre l'impuissance, drogues ou produits exotiques comme l'huile de foie de requin. Avec le Black Friday du 29 novembre, c'est à nouveau la haute saison du commerce en ligne qui commence et qui durera jusqu'à Noël.

Made in China: cette marchandise est suspecte

Un bus gris est garé au bord du hall. A l'intérieur, un douanier est assis devant son écran. Toutes les secondes, de nouvelles radiographies apparaissent. Il s'en sert pour regarder les envois que ses collègues font passer par un tapis roulant dans son véhicule.

Le douanier dans la camionnette grise passe la marchandise au crible. Image: Sandra Ardizzone

Ils ont fait bloquer l'expédition de palettes contenant des envois suspects et contrôlent à présent si les soupçons étaient fondés. Pour des raisons de tactique d'enquête, ils ne veulent pas révéler les critères selon lesquels ils repèrent les paquets. La table des objets saisis donne toutefois un indice: la plupart sont «made in China».

Radiographies à la seconde: poing américain, étoile à lancer, hache et batte. Image: Sandra Ardizzone

La couleur sur les radiographies ne révèle que le matériau. Le douanier devant l'écran voit des objets en plastique. Lorsque des petits points verts apparaissent, il dit: «Ce sont des strass bon marché». Des perles en plastique. Puis il découvre des flacons:

«Ça pourrait être un produit dopant, ou une crème pour le visage chinoise»

Une collaboratrice de DPD découpe l'emballage. Pour des raisons d'assurance, la douane ne peut pas le faire elle-même. Fausse alerte: il ne s'agit que de produits de beauté. Elle recolle le tout et le renvoie sur le chemin du transport via un tapis roulant.

Une arme pour les femmes

Mais voilà qu'une barre métallique apparaît à l'écran. A première vue, cet envoi semble lui aussi inoffensif. Il s'agit de plusieurs porte-clés, spécialement conçus pour une clientèle féminine. Tous sont de couleur lilas, l'un d'entre eux est recouvert de peluche.

Nouveau gadget pour les femmes: un kubotan, une arme blanche illégale en porte-clés. Image: Sandra Ardizzone

L'objet interdit n'est pas reconnaissable en tant que tel pour les non-initiés: il est un peu plus long qu'un stylo à bille, se termine en pointe à l'avant et comporte quatre rainures au centre pour une prise ferme. C'est un kubotan.

«C'est une tendance dangereuse», pointe Tanja Brunner, cheffe de la douane de Zurich. C'est elle qui dirige l'opération. Les kubotans représentent désormais la majorité des armes saisies, comme le montre le contrôle ciblé.

L'inventeur et celui qui a donné son nom à l'arme est le Japonais Takayuki Kubota dans les années 1960. Il a développé cette arme blanche pour les policières de Los Angeles. Diverses disciplines d'arts martiaux asiatiques l'utilisent en outre comme amplificateur de points de pression. Les combattantes apprennent ainsi quels points du corps de l'adversaire elles doivent toucher et pour quelles blessures.

Un kubotan n'est pas plus dangereux qu'un tournevis ou des ciseaux. Ce qui est déterminant, c'est l'usage qui en est fait. Selon la loi suisse, une arme est un appareil destiné à blesser des personnes, à la différence d'un outil. C'est pourquoi certains couteaux sont interdits, d'autres non. Et c'est pourquoi le kubotan est également interdit. Son seul but est de blesser.

Dans le commerce en ligne, les kubotans sont certes surtout vantés pour l'autodéfense. Contrairement à un spray au poivre, les femmes peuvent tenir cet appareil discrètement dans la main et ainsi frapper par surprise, disent les textes publicitaires. D'un coup ciblé, il permet de mettre hors d'état de nuire des adversaires physiquement supérieurs. Les sprays au poivre, qui ne contiennent que du poivre, ne laissent en revanche pas de blessures et sont donc disponibles dans les magasins spécialisés à partir de 18 ans sans permis de port d'armes.

Le kubotan est synonyme de réarmement de la vie nocturne. Les jeunes hommes ont de plus en plus de couteaux pliants dans leur poche. Les jeunes femmes ont parfois un de ces stylos métalliques accroché à leur trousseau de clés.

Les douanes se plaignent du manque de personnel

Lors du contrôle, la douane trouvera près de 700 envois contenant des marchandises illégales. Ils contiennent entre autres 241 médicaments, 79 armes et 71 pointeurs laser. A cela s'ajoutent 543 contrefaçons de marques en tant que prises accessoires. Pour toutes les catégories mentionnées, un pays arrive en tête de la liste des origines: la Chine.

Illégal? Une douanière au travail. Image: Sandra Ardizzone

En comparaison pluriannuelle, la douane constate des chiffres fluctuants. Une année, par exemple, plus d'armes sont saisies, l'année suivante un peu moins. Ces données n'en disent toutefois pas beaucoup sur le commerce en ligne, mais plutôt sur la situation du personnel des douanes.

Qui cherche trouve. Durant les années où le nombre de cas a diminué, l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières a manqué de ressources pour le contrôle des colis.

Derrière de nombreux envois illégaux, il n'y a toutefois pas de mauvaise intention. La cheffe des douanes Brunner le reconnaît:

«Il est parfois difficile pour les clients de savoir s'ils commandent des produits interdits»

Son équipe a recherché des produits illégaux sur les plateformes en ligne concernées afin d'ajuster le focus du contrôle prioritaire, et a trouvé de nombreuses indications trompeuses dans les descriptions de produits. Pour les kubotans, par exemple, il est souvent indiqué qu'il ne s'agit pas d'armes, même selon la loi suisse.

Mais l'ignorance ne protège pas contre les sanctions. La douane confisque les marchandises et les envoie aux ministères publics cantonaux. Pour les autorités, les contrôles de colis sont devenus une affaire de masse. Les grands parquets cantonaux délivrent presque quotidiennement des ordonnances pénales à ce sujet. Il s'agit de jugements en procédure accélérée dans lesquels les enquêteurs font également office de juges.

«Je ne commanderai plus jamais sur Wish»

Une ordonnance pénale du ministère public argovien vient d'entrer en vigueur. Hans S. (nom modifié), un Argovien de 52 ans, a commandé un pistolet à air comprimé et trois matraques télescopiques via l'application Wish. Wish est une plateforme de vente américaine qui commercialise principalement des produits chinois à bas prix.

La douane de Zurich a confisqué le pistolet à air comprimé parce qu'il est considéré comme une arme factice. Il est interdit parce qu'il peut être confondu avec une véritable arme à feu. Quant aux matraques, il s'agit d'armes interdites qui ne peuvent être achetées qu'avec un permis d'importation.

Le parquet a prononcé une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs, fermes. Si l'homme ne paie pas les 1200 francs, il devra passer 40 jours en prison. A cela s'ajoutent 2380 francs de frais de procédure.

Hans S. est ainsi ruiné financièrement. Il vit avec une rente AI de 900 francs et paie son amende en plusieurs fois. La commande n'avait coûté que 100 francs:

«J'ai commandé l'arme comme cadeau pour mon petit garçon, les bâtons pour m'entraîner. Je pratique les arts martiaux».

De plus, il est chasseur et possède donc un permis de port d'armes, mais pas pour les matraques.

Sur la plateforme de vente, les produits auraient été présentés comme légaux. Hans S. a tiré les leçons de cette affaire:

«Je ne commanderai plus jamais rien sur Wish»

Traduit et adapté par Chiara Lecca