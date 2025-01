Depot fait faillite en Suisse: fermeture de tous les magasins ce vendredi

Image: Rahel Künzler

La chaîne de magasins de décoration Depot, détenue jusqu'en 2019 par Migros, est en procédure de faillite en Suisse. Au total, 34 succursales sont concernées.

Plus de «Economie»

La chaîne de décoration Depot n’est plus en mesure de payer ses employés et ses factures. L’entreprise a été placée en faillite provisoire, fragilisée par la hausse des coûts et la concurrence des boutiques en ligne comme Temu.

Les magasins – l'enseigne en compte à Bienne, Lausanne, Genève et en Valais notamment – pourraient fermer dès vendredi, laissant quelque 300 collaborateurs sur le carreau. Une employée, prise de court, nous a confirmé que le personnel avait été informé de la fermeture vendredi matin.

Jeudi, l’Office des faillites du canton de Thurgovie a officiellement ouvert la procédure de faillite contre la filiale suisse de Depot, basée à Frauenfeld. La maison mère allemande est en procédure d'insolvabilité depuis mi-2024 déjà, entraînant la fermeture de plusieurs filiales

En effet, Depot appartient à la société allemande Gries Deco Holding (GDC), qui avait déjà demandé un redressement judiciaire en juillet 2024. En conséquence, 27 magasins doivent fermer en Allemagne et 20 sur 49 en Autriche, avec d’autres fermetures prévues. Depot espère cependant reprendre une activité normale en Allemagne et en Autriche d’ici mi-2025.

La concurrence de Temu et des enseignes à bas prix

Jusqu’en 2019, Migros détenait 90% des parts de Depot avant de les revendre à son PDG et petit-fils du fondateur, Christian Gries. La chaîne a souffert de la hausse des coûts des matières premières et des loyers, mais aussi de la concurrence croissante des plateformes en ligne chinoises, comme Temu, qui vendent des articles similaires à des prix bien inférieurs. Selon le cabinet de conseil Carpathia, Temu a généré 350 millions de francs de chiffre d’affaires en Suisse en 2023, un montant qui aurait encore fortement augmenté en 2024.

Outre Temu, Depot doit affronter des enseignes telles que XXXLutz, en Suisse allemande, qui a rapidement gagné du terrain en Suisse. En 2019, l’entreprise autrichienne a racheté Interio à Migros, transformant ses magasins en Mömax. Möbel Pfister et Lipo sont également passés sous le contrôle de XXXLutz.

De bonnes places

En Allemagne, le discounter Action, spécialiste du non-alimentaire à bas prix, a gagné des parts de marché au détriment de Depot. L’enseigne est en pleine expansion en Suisse et s’apprête à ouvrir son premier magasin à Bachenbülach (ZH), selon le Tages-Anzeiger.

Les locaux libérés par Depot devraient donc attirer des enseignes comme Action, mais aussi les chaînes allemandes de droguerie Müller et Rossmann, qui souhaitent également se développer en Suisse. (jah et ch-media)