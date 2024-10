Le chômage en Suisse enregistre une hausse en septembre

L'Allemagne envisage d'introduire la sieste au travail: et en Suisse?

Les communes de Suisse qui abritent le plus de pendulaires

Les Suisses travaillent nettement plus longtemps que leurs voisins

Le Seco a dénombré 84 373 demandeurs d'emploi en septembre, soit 4137 personnes de plus ou une hausse de 2,3%. Les postes vacants ont bondi de 5,7% à 38 320 unités.

Plus de «Economie»

Alcaraz tient un discours incohérent et égoïste

Les plus lus

Ce que l'on sait de la famille thaïlandaise qui contrôle Globus

L'avenir des magasins suisses était incertain. Central Group, déjà actionnaire à 50%, a racheté la chaîne. Mais qui sont les Chirathivat?

Il est fort possible que quelqu'un à Bangkok se frotte les mains en ce moment. Tos Chirathivat, aujourd'hui âgé de 59 ans, est désormais propriétaire du groupe suisse Globus, à annoncé le groupe ce lundi. Il reprend les activités des neuf magasins Globus situés à Genève, Lausanne, Berne, Lucerne, Zurich, au centre commercial Glatt et à Saint-Gall, ainsi que les deux sites en construction à Bellevue à Zurich et à la Marktplatz à Bâle.