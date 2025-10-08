Les annonces de l'UE inquiètent l'industrie suisse. Image: KEYSTONE

L'UE double les taxes sur l'acier: inquiétude en Suisse

L'offensive de l'Union européenne sur l'acier inquiète l'industrie suisse. Les mesures proposées par Bruxelles risquent de ne laisser «aucune chance» aux exportateurs helvétiques, estiment les faîtières. Aucune exception n'est toutefois prévue.



Plus de «Economie»

L'Union européenne (UE) passe à l'offensive sur l'acier. La Commission a dévoilé mardi des mesures sans précédent afin de protéger les sidérurgistes face à la concurrence chinoise.

La Commission entend tout d'abord réduire de moitié les quotas d'acier étranger qui peuvent être importés chaque année dans l'UE sans droits de douane, a annoncé son vice-président exécutif, Stéphane Séjourné. Les importations dépassant ces quotas vont subir des droits de douane doublés, qui passeront ainsi de 25% à 50%.

Les nouvelles règles doivent s'appliquer dans le monde entier, a déclaré un fonctionnaire européen à Bruxelles. Des exceptions sont prévues pour la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et l'Ukraine, mais pas pour la Suisse.

«Plus aucune chance pour les exportateurs suisses»

Ces annonces ont semé l'inquiétude parmi les constructeurs suisses. Sans quota spécifique par pays, les mesures mises sur la table par l'UE équivalent à une interdiction d'exportation pour les producteurs suisses, alerte la faîtière metal.suisse.

Swissmem s'attend à ce que la Suisse obtienne de l'UE au moins des contingents appropriés, a indiqué un porte-parole de l'association à Keystone-ATS. L'objectif reste toutefois que notre pays soit exclu des mesures prévues.

Avec des contingents de la même taille que jusqu'à présent ou réduits de manière minime, les conséquences pour l'industrie sidérurgique suisse resteraient limitées. Si ce n'était pas le cas, les entreprises suisses perdraient une autre partie du marché européen de l'acier, a ajouté le porte-parole. Et de souligner:

«Les droits de douane de 50% qui s'appliqueraient après l'épuisement du contingent en franchise n'ont ici aucune importance. Même avec des droits de douane de 25%, qui correspondent au taux actuel, les exportateurs n'ont plus aucune chance sur le marché européen.»



Metal.suisse espère elle aussi un dialogue constructif entre les autorités suisses et européennes, a indiqué son directeur, Andreas Steffes, à Keystone-ATS. Et d'ajouter que, sans solution, la production en Suisse devient «impensable».

Rouleau compresseur chinois

Le nouveau plan européen vise à «sauver les aciéries et les emplois européens», selon Stéphane Séjourné.

«L'industrie sidérurgique européenne était au bord de l'effondrement. Nous la protégerons pour qu'elle puisse investir, décarboner et ainsi redevenir compétitive» Stéphane Séjourné

L'UE négocie parallèlement avec Washington une exemption de droits de douane pour l'acier européen. L'objectif étant que l'Europe et les Etats-Unis s'épaulent mutuellement, pour mieux résister face au rouleau compresseur chinois.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes: l'an dernier, la Chine a fabriqué à elle seule plus de 1000 millions de tonnes d'acier, soit plus de la moitié de la production mondiale, très loin devant l'Inde (149 millions), le Japon (84 millions) et les Etats-Unis (79 millions), selon les données de l'organisation professionnelle World Steel. A côté, les pays européens font pâle figure: l'Allemagne n'a produit que 37 millions de tonnes, l'Espagne 12 et la France moins de 11.

Licenciements en masse

Les industriels européens sont profondément déstabilisés depuis des années par la concurrence des usines chinoises massivement subventionnées. Et ils subissent de plein fouet les surcapacités entretenues par Pékin, qui tirent les prix mondiaux à la baisse. Couplées à la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Ukraine et à une demande atone en Europe (reflétant les difficultés de secteurs comme l'automobile ou le bâtiment), ces pratiques déloyales selon l'UE ont fait plonger dans le rouge les sidérurgistes européens.

Résultat, ces derniers multiplient les plans sociaux et fermetures de sites, faisant craindre des conséquences en cascade, dans un secteur comptant encore 300 000 emplois directs et 2,5 millions indirects dans l'UE.

Les propositions de la Commission européenne devront être validées par les 27 et le Parlement européen, mais ont déjà été accueillies positivement dans les milieux économiques.

(asi avec ats)