Voici les communes suisses où les taxes de séjour sont les plus hautes

De 0 à 7 francs: la taxe d'une nuitée varie fortement d'une commune à l'autre, comme le montre une nouvelle évaluation du comparateur en ligne Comparis.

Florence Vuichard / ch media

Les touristes qui visitent notre pays le savent, à la facture de la chambre d'hôtel s'additionne une taxe de séjour. Mais ce qu'ils ne remarquent peut-être pas, c'est que le prix de cette taxe varie fortement selon le lieu où ils logent. Alors que certains lieux de villégiature ne prélèvent plus de taxe de séjour, d'autres demandent plus de 5 francs par nuit et par personne. C'est ce que montre une nouvelle enquête du service de comparaison en ligne Comparis.

«La Suisse est un patchwork de taxes de séjour» Adi Kolecic, expert en voyages chez Comparis

Comparis a comparé les données des 80 communes suisses ayant enregistré le plus grand nombre de nuitées en 2023.

«Le montant de la taxe de séjour ne dépend pas seulement du lieu, mais aussi de l'établissement d'hébergement. Souvent, la taxe d'hébergement est plus élevée dans un hôtel quatre étoiles que dans un appartement de vacances» Adi Kolecic, expert en voyages chez Comparis

La plupart des communes prélèvent la taxe de séjour par hôte et par nuitée. Mais ces dernières années, plusieurs stations ont remplacé tout ou partie de la taxe de séjour par des forfaits de résidences secondaires, de mètres carrés ou de lits.

La première place, donc la plus chère, dans le tableau des taxes de séjour est occupée conjointement par Saas Fee (VS) et Montreux (VD), où a lieu actuellement le festival de jazz de renommée internationale.

Les deux communes demandent la coquette somme de 7 francs par nuit.

A l'autre bout de l'échelle, on trouve Andermatt (UR), Engelberg (OW), Spreitenbach (AG) ainsi que les communes grisonnes d'Arosa, Celerina/Schlarigna et Sils im Engadin. Toutes ces localités ne perçoivent pas de taxe d'hôte ou la facturent de manière forfaitaire.

Genève et Tessin , même combat

Les différences entre les taxes de séjour ne sont pas seulement «frappantes» sur l'ensemble de la Suisse, selon Adi Kolecic.

«Au sein d'un même canton ou d'une commune, les hôtes peuvent payer des montants différents» Adi Kolecic, expert en voyages chez Comparis

Il donne un exemple de calcul pour une famille de quatre personnes avec deux enfants de plus de douze ans: pour deux nuits à Davos, elle devrait payer un total de 47,20 francs de taxes de séjour, alors qu'elle ne paierait rien dans la vallée alpine voisine d'Arosa. Pourtant, la famille bénéficie de la même prestation dans les deux stations: Davos et Arosa proposent toutes deux une carte d'hôte qui permet aux touristes d'utiliser gratuitement les transports publics et de bénéficier de réductions sur les remontées mécaniques. A Arosa, de nombreuses remontées mécaniques sont même gratuites avec la carte d'hôte.

Les deux exceptions dans la jungle des taxes de séjour sont les cantons de Genève et du Tessin: là, les taxes pour les hôtes sont les mêmes dans toutes les communes. A Genève, la taxe de séjour dans un hôtel s'élève à 3,75 francs par personne et par nuitée. Au Tessin la «Tassa di soggiorno» pour une nuitée dans un hôtel quatre étoiles est de 4,50 francs; or, une taxe promotionnelle de 1,70 franc vient s'ajouter. Les touristes qui passent la nuit au Tessin paient donc au total 6,20 francs de taxe d'hôte.

