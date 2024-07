Le site industriel de Sierre inquiète

Mais les deux patrons n'avancent aucune date de reprise de l'activité, comme ils se disent incapables de chiffrer les dégâts et le manque à gagner occasionnés. Une telle situation ne doit pas se reproduire et pour cela, les deux entreprises exigent de rapides mesures de protection. (jah/ats)

Même son de cloche du côté de Novelis Sierre: «Plus les travaux progressent, plus on constate l'ampleur de la tâche», abonde son directeur Serge Gaudin. Des centaines d'employés sont sur le pont pour que leurs entreprises, à l'arrêt, puissent redémarrer au plus vite.

Les entreprises Constellium et Novelis, dévastées par le débordement du Rhône le week-end dernier, ont tenu, jeudi, une conférence de presse commune avec l'Etat du Valais: les premières réclament des mesures de protection urgentes, le second assure s'y atteler.

On a brisé un mythe autour du Paléo et des festivals suisses

Le salaire des grands patrons américains ne cesse de grimper

Les patrons de grandes entreprises américaines gagnent toujours plus, et plus vite que la moyenne des employés. Un constat qui ne semble pas émouvoir les actionnaires, satisfaits de l'évolution des marchés boursiers et d'une transparence accrue.

Entre 2017 et 2023, la rémunération médiane d'un dirigeant d'une entreprise cotée au S&P 500, qui réunit 500 des plus grandes sociétés américaines, a progressé de près de 40%, selon le cabinet Equilar - contre seulement 27% pour la moyenne des salariés aux Etats-Unis, pour atteindre 16,3 millions de dollars.