beau temps
DE | FR
burger
Economie
voiture

Robotaxis: Baidu va s'implanter en Suisse

Baidu a décidé de s&#039;implanter à Zurich pour ses robotaxis.
Des véhicules spécialement conçus par Baidu pour l'exploitation de robotaxis circulent déjà sur les routes de plusieurs villes chinoises.Image: www.imago-images.de

Ce géant chinois des robotaxis va s'implanter en Suisse

Le groupe chinois Baidu a choisi Zurich comme point d'entrée pour lancer des véhicules sans chauffeur sur le marché européen. Voici ce que l'on sait.
25.08.2025, 08:0025.08.2025, 08:00
Plus de «Economie»

Le groupe technologique chinois Baidu va s'implanter à Zurich pour lancer des véhicules sans chauffeur en Europe, annonce le responsable européen de l'Intelligent Driving Group de Baidu. Pour la Suisse, il voit un potentiel dans les régions périphériques.

Mais aucun robot-taxi ne devrait circuler dans la ville de Zurich, précise Yong Gessner dans un entretien diffusé lundi par la Neue Zürcher Zeitung. Le groupe ne veut pas être présent là où il existe déjà une offre, relève-t-il. «Nous voulons compléter l'offre existante».

Tesla cherche un conducteur pour ses taxis autonomes

L'offre va dépendre de l'entreprise partenaire et de ses souhaits, poursuit Gessner, soulignant que l'objectif est de coopérer avec un partenaire établi. «Nous ne pouvons pas citer de noms». Selon le Wall Street Journal, CarPostal, la filiale de La Poste, serait le partenaire en Suisse de Baidu. Le groupe chinois est en discussion avec plusieurs partenaires potentiels, répond laconiquement le responsable.

La date exacte du lancement du service dépend également des partenaires, ajoute-t-il, précisant que l'entreprise prévoit que les véhicules circuleront en Suisse et en Europe à partir de 2026. «Au début, il y aura des chauffeurs» pour assurer la sécurité, poursuit-il.

Stabilité de la Suisse

Des véhicules spécialement conçus par Baidu pour l'exploitation de robotaxis sous la marque Apollo Go circulent déjà sur les routes de plusieurs villes chinoises.

L'entreprise chinoise a choisi la Suisse comme point d'entrée pour le marché européen, en raison notamment de la stabilité du pays, relève Gessner. Et Zurich est le centre européen de l'intelligence artificielle (IA), note-t-il. Avec la proximité de l'Ecole polytechnique fédérale (EPFZ) et de l'université, «Zurich est l'un des sites les plus attractifs au monde pour les meilleurs talents».

Une université romande fait un bond dans le classement mondial

Le responsable n'indique pas le nombre d'employés engagés à Zurich. «On veut commencer petit et croître régulièrement». (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici

Meurtres de Corcelles: «Le mari dégageait de mauvaises ondes»
de Antoine Menusier
6
Swatch ordonne la hausse du prix de cette montre aux Etats-Unis
de Sven Papaux
«L'UDC joue à un jeu particulièrement pernicieux»
de Antoine Menusier
8
Le glacier d'Aletsch disparaîtra en 2100, selon une étude
Thèmes
Il fonce en voiture dans une concession automobile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
F-35: le chef de l’armée de l’air contredit le Conseil fédéral
2
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
3
Sunrise est le «premier opérateur d'Europe» à franchir ce cap
La Fed plus encline à baisser les taux, Trump maintient la pression
Jerome Powell, le président de la Fed, laisse une porte ouverte à une baisse des taux. Les taxes décrétées par Donald Trump se répercutent déjà sur les prix payés par les consommateurs américains.
Le président de la Réserve fédérale (Fed) s'est montré vendredi ouvert à une prochaine baisse des taux d'intérêt, une détente réclamée à cor et à cri par Donald Trump qui ne desserre pas la pression sur les banquiers centraux américains.
L’article