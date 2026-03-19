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Suisses disparus dans un naufrage aux Seychelles: recherches suspendues

Suisses disparus dans un naufrage aux Seychelles: recherches suspendues

Les autorités des Seychelles ont suspendu les opérations de recherche des deux Suisses portés disparus lors d'un naufrage vendredi dernier.
19.03.2026, 18:2519.03.2026, 18:25

Les deux personnes – un homme et une femme – n'ont pas pu être localisées et sont toujours portées disparues, a indiqué jeudi le DFAE.

Interrogé par Keystone-ATS, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé une information du Blick. La représentation suisse à Madagascar et le consulat honoraire aux Seychelles restent en contact avec les autorités compétentes sur place, ajoute-t-il.

Deux Suisses disparaissent dans un naufrage aux Seychelles

Le naufrage d'un bateau de plongée s'est produit vendredi dernier. Selon les informations fournies par l'autorité nationale chargée de la sécurité maritime, le navire Galatea a coulé au large de l'île Marie-Louise, au sud-ouest de l'île principale de Mahé.

Les cinq survivants suisses sont rentrés dans leur pays, précise le DFAE. (sda/ats)

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