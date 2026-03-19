Suisses disparus dans un naufrage aux Seychelles: recherches suspendues

Les autorités des Seychelles ont suspendu les opérations de recherche des deux Suisses portés disparus lors d'un naufrage vendredi dernier.

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Les deux personnes – un homme et une femme – n'ont pas pu être localisées et sont toujours portées disparues, a indiqué jeudi le DFAE.

Interrogé par Keystone-ATS, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé une information du Blick. La représentation suisse à Madagascar et le consulat honoraire aux Seychelles restent en contact avec les autorités compétentes sur place, ajoute-t-il.

Le naufrage d'un bateau de plongée s'est produit vendredi dernier. Selon les informations fournies par l'autorité nationale chargée de la sécurité maritime, le navire Galatea a coulé au large de l'île Marie-Louise, au sud-ouest de l'île principale de Mahé.



Les cinq survivants suisses sont rentrés dans leur pays, précise le DFAE. (sda/ats)