assez dégagé
Afghanistan

Un séisme de magnitude 6,3 frappe le nord de l’Afghanistan

Un tremblement de terre a secoué la province de Balkh, faisant ressentir des secousses jusque dans la capitale Kaboul, deux mois après un séisme meurtrier dans l’est du pays.
02.11.2025, 22:4702.11.2025, 22:55

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé le nord de l'Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi, a rapporté l'Institut d'études géologiques américain USGS, deux mois après un tremblement de terre meurtrier dans l'est du pays.

Le tremblement de terre s'est produit à Kholm, près de la ville de Mazar-e-Sharif, dans la province de Balkh, et sa profondeur était de 10 km, selon l'USGS. Des secousses ont été ressenties jusque dans la capitale Kaboul, d'après des correspondants de l'AFP sur place.

Plus de 800 morts et 2700 blessés dans un séisme en Afghanistan

Fin août, un autre séisme, de magnitude 6, avait touché les provinces orientales de Kounar, Laghman et Nangarhar.

Plus de 2200 personnes avait alors été tuées, dans ce séisme, le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Afghanistan.

Le pays est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.

Depuis 1900, le nord-est de ce pays a connu 12 séismes d'une magnitude supérieure à 7, selon Brian Baptie, sismologue au British Geological Survey.

Les talibans, de retour au pouvoir depuis 2021, ont déjà été confrontés à plusieurs tremblements de terre donc celui dans la région de Hérat, à la frontière avec l'Iran, en 2023, dans lequel plus de 1500 personnes avaient été tuées et plus de 63 000 habitations détruites. (tib/ats)

