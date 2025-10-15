bien ensoleillé12°
DE | FR
burger
International
Afghanistan

La chirurgie esthétique est en vogue en Afghanistan

In this photograph taken on August 13, 2025, an Afghan woman poses for a photograph after a lip filler procedure at a beauty clinic in Kabul. Decked with fake crystal chandeliers and velvet sofas, cos ...
Le marché de la beauté s’installe à Kaboul.Image: AFP

A Kaboul, le business du botox explose

Des cliniques de médecine esthétique ont éclot ces dernières années en Afghanistan. Les femmes sont les principales clientes, la chirurgie étant tolérée par les talibans.
15.10.2025, 12:0815.10.2025, 12:08
Claire GOUNON / AFP

Avec leurs lustres imitation cristal et leurs imposants canapés de velours, la vingtaine de cliniques esthétiques de Kaboul proposent d'entrer dans un autre monde: un univers de botox, d'injections et de greffes capillaires, une brèche dans l'austérité imposée par les talibans.

In this photograph taken on August 31, 2025, a member of the medical staff performs laser treatment on an Afghan woman&#039;s face at a beauty clinic in Kabul. Decked with fake crystal chandeliers and ...
Un membre du personnel médical effectue un traitement au laser sur le visage d'une Afghane, en août 2025.Image: AFP

Des stages en Europe

Rares dans l'Afghanistan en guerre (2001-2021), ces cliniques ont éclos à la faveur du semblant de stabilité ayant regagné le pays depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021. Des médecins étrangers, turcs notamment, font régulièrement le voyage pour former des Afghans, qui suivent également des stages à Istanbul, tandis que le matériel trouve son chemin depuis l'Asie ou l'Europe

Dans les salles d'attente, une clientèle souvent aisée: des hommes à la chevelure clairsemée, mais surtout des femmes, parfois lourdement maquillées, toujours amplement couvertes, plus rarement en burqa.

In this photograph taken on August 31, 2025, Afghan burqa-clad women, having appointments for laser treatments, sit in a waiting room at a beauty clinic in Kabul. Decked with fake crystal chandeliers ...
Des Afghanes vêtues de burqas, venues pour des traitements au laser, dans la salle d'attente d'une clinique esthétique à Kaboul, en août 2025.Image: AFP

A 25 ans, Silsila Hamidi se lance dans son second lifting: sa peau, dit-elle pudiquement, souffre «des nombreuses pressions» imposées aux Afghanes. «Même si les autres ne nous voient pas, nous si: se trouver belles dans le miroir nous donne de l'énergie», témoigne-t-elle, avant de laisser le bistouri rehausser le haut de son visage, qui «commençait à s'affaisser».

Plus de 800 morts et 2700 blessés dans un séisme en Afghanistan

Depuis 2021, les Afghanes ne peuvent plus exercer de nombreux métiers ou voyager sans chaperon et sont interdites d'étudier après 12 ans, de se balader dans les parcs ou de fréquenter une salle de sport.

Coiffeur non, botox oui

Et si la chirurgie est tolérée, les salons de coiffure et de beauté leur sont fermés. Silsila Hamidi glisse:

«S'ils étaient ouverts, notre peau ne serait pas dans cet état, on n'aurait pas à se faire opérer»

Sollicitées à plusieurs reprises, les autorités talibanes, qui d'ordinaire interdisent de changer ses caractéristiques physiques conformément à la loi islamique, n'ont pas donné leur avis sur la chirurgie esthétique.

Des acteurs du secteur indiquent qu'elle est autorisée car considérée comme de la médecine. Le gouvernement ne s'immisce pas dans leur travail, disent-ils, mais s'assure que la non-mixité est respectée: un infirmier pour un patient, une infirmière pour une patiente. Certains affirment que des talibans eux-mêmes sont clients.

On a parlé à ce Suisse qui est parti travailler à Kaboul

«Ici, l'absence de cheveux ou de barbe est considérée comme un signe de faiblesse», explique Sajed Zadran, directeur adjoint de la clinique Negin Asia, où la modernité des machines made in China pourrait faire pâlir les hôpitaux, confrontés à une grave crise budgétaire.

In this photograph taken on August 13, 2025, a member of the medical staff injects fillers into an Afghan women&#039;s lips at a beauty clinic in Kabul. Decked with fake crystal chandeliers and velvet ...
Injection dans les lèvres.Image: AFP

Depuis que les talibans ont ordonné aux hommes de porter une barbe de la longueur d'un poing minimum, la greffe est à la mode, relève Bilal Khan, codirecteur de la clinique EuroAsia, sur le point d'ouvrir un deuxième établissement. Et parce que tous les clients ne sont pas riches, certains «empruntent pour avoir des cheveux avant leur mariage», rapporte-t-il.

Effet Instagram

Dans la villa de quatre étages transformée en clinique, les méthodes sont les mêmes qu'à l'étranger et ne présentent «aucun risque», assure Abdul Nassim Sadiqi, dermatologue, qui détaille les prix: 37 à 75 euros pour le botox et 225 à 437 euros pour les implants capillaires.

Une fortune pour l'écrasante majorité des 48 millions d'Afghans – dont près de la moitié sont pauvres selon la Banque mondiale –, mais une aubaine pour Mohammed Shoaib Yarzada, 39 ans, restaurateur afghan installé à Londres.

In this photograph taken on August 13, 2025, a member of the medical staff performs hydrafacial on an Afghan man at a beauty clinic in Kabul. Decked with fake crystal chandeliers and velvet sofas, cos ...
Greffe de cheveux.Image: AFP

Echaudé par les milliers de livres demandées en Angleterre pour la même opération, il a profité de sa première visite au pays en 14 ans pour faire regarnir son crâne. Pour attirer de nouveaux clients, chaque clinique inonde ses réseaux sociaux de promesses de beauté: peau lissée, lèvres pulpeuses, cheveux abondants.

Analyse
La «talibanisation» se répand dans le monde

En Afghanistan, comme ailleurs, on n'échappe pas aux diktats véhiculés par des influenceurs, avance Lucky Khaan, 29 ans, codirectrice de Negin Asia, qui enregistre des dizaines de nouveaux patients chaque jour.

La docteure Lucky Khaan, Russe aux origines afghanes, rapporte:

«Nombreux viennent sans réels problèmes mais veulent faire de la chirurgie car ils ont vu des tendances sur Instagram»
Docteure Lucky Khaan
In this photograph taken on August 13, 2025, a member of the medical staff injects fillers into an Afghan women&#039;s lips at a beauty clinic in Kabul. Decked with fake crystal chandeliers and velvet ...
Image: AFP

Alors que selon l'ONU, dix millions d'Afghans souffrent de la faim et qu'un sur trois n'a pas accès aux soins médicaux de base, certains, «qui manquent d'argent pour manger, préfèrent investir dans leur beauté», ajoute la chirurgienne.

L'actu internationale jour et nuit
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
2
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
de Margaux Habert
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
de Antoine Menusier
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
de Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh
France: une stratégie à l'agonie
7
France: une stratégie à l'agonie
de Antoine Menusier
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
de Niklaus Vontobel
Thèmes
19 photos de personnes avec des particularités physiques
1 / 21
19 photos de personnes avec des particularités physiques
Chimérisme façon vanille-fraise.
partager sur Facebookpartager sur X
Qui était Jane Goodall, l'icône scientifique qui nous a quitté?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
La reine du ski alpin prend une décision radicale
3
Voici où on trouve le plus de chats en Suisse
«Le programme F-35 est un échec»: un ancien capitaine des marines dénonce
Le jet de combat, présenté comme le meilleur au monde, devait révolutionner l’armée de l’air américaine. Mais selon un spécialiste du secteur, il est désormais le symbole de promesses excessives et de coûts qui s’envolent.
En Suisse, les discussions autour de l'avion de combat américain F-35 ne cessent de faire des remous. La commande passée par Berne auprès de Washington est ensuite transmise à son constructeur, le groupe américain Lockheed Martin.
L’article