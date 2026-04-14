Lidl se développe en Irlande du Nord, non seulement avec des magasins mais aussi avec un pub. Image: www.imago-images.de

Lidl ouvre un bar pour exploiter une faille légale

Le détaillant allemand annonce l'ouverture d'un bar à Belfast, en Irlande du Nord. Le but: contourner la législation locale en matière de vente d'alcool.

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Faire ses courses de la semaine – puis filer directement au pub avec ses sacs ? Cela pourrait bientôt devenir réalité dans une petite banlieue de Belfast, la capitale nord-irlandaise. A Dundonald, dans le comté de Down, Lidl s’est lancé dans un projet pour le moins inhabituel: la construction de son propre bar.

L’établissement est construit séparément, à côté d’un magasin Lidl existant, a annoncé le discounter. Jusqu’à 60 clients pourront y savourer leur pinte, et l’ouverture est prévue pour cet été. Une sélection de bières, de vins et de spiritueux sera proposée, avec un accent sur les fournisseurs régionaux.

Le projet a été planifié sur une période de six ans, a précisé Gordon Cruikshanks, directeur régional de Lidl pour l’Irlande du Nord, cité dans un communiqué.

Une législation stricte

Mais la construction de ce premier pub Lidl cache des objectifs bien particuliers, comme l'explique la BBC. L’idée est née de la législation nord-irlandaise stricte encadrant la vente d’alcool. Les supermarchés souhaitant y vendre de l’alcool doivent obtenir une licence transférée par un autre établissement. Ils doivent en outre prouver que l’offre existante ne suffit pas à répondre à la demande.

Lidl n’a pas été en mesure de démontrer ce manque pour obtenir une licence classique – mais a pu le faire pour un pub, deux bars voisins ayant fermé ces dernières années. La classification légale en tant qu'établissement de restauration autorise également une zone de vente à emporter.

Cependant, l'ouverture d'autres pub Lidl est peu probable compte tenu des circonstances exceptionnelles.

Une approche novatrice autorisée

Des concurrents ont intenté une action en justice contre ce projet devant la Haute Cour, mais leur requête a été rejetée. Ils accusaient le détaillant d’exploiter une faille juridique. Ils ont été déboutés en janvier 2025. Selon la BBC, le juge a estimé que la loi n’empêchait pas une entreprise de mettre en œuvre une approche novatrice.

Les discounters comme Aldi et Lidl ont considérablement accru leur part de marché au Royaume-Uni ces dernières années. Lidl prévoit notamment d'ouvrir plus de 50 nouveaux magasins dans le pays au cours des douze prochains mois, a annoncé l'entreprise jeudi.

La chaîne a investi plus de 600 millions de livres sterling (environ 640 millions de francs suisses) dans l'expansion de son réseau. (dpa/trad.jzs)