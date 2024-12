Boualem Sansal incarcéré à 35 km d'Alger

Boualem Sansal, Francfort, 16 octobre 2011. Image: AP dapd

On sait où est incarcéré l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal

Boualem Sansal est détenu dans une prison à 35 km d'Alger. La défense de l'écrivain franco-algérien dit n'avoir pas été informée de cette incarcération en temps réel et annonce vouloir demander sa libération.

Arrêté le 16 novembre à Alger, arrivant ce jour-là de France, Boualem Sansal, 75 ans, «aurait été transféré jeudi dernier à la prison de Kolea à 35 km d'Alger», indique, dimanche, la défense de l'écrivain franco-algérien. «Les autorités judiciaires n'ont pas cru devoir en informer sa défense en temps réel.»

Me François Zimeray, l'avocat, côté français, de Boualem Sansal, déclare:

«Nous demanderons sa remise en liberté à l'audience du 11 décembre. Cette incarcération ne fait que magnifier son courage qui transcende toutes les prisons et échappe à tous les murs» Me François Zimeray

Naturalisé français cette année, Boualem Sansal, qui combat à la fois l'autoritarisme et l'islamisme, fait les frais du rapprochement entre la France et le Maroc et de la dégradation dans le même temps des relations franco-algériennes.

L'arrestation en Algérie du romancier désormais binational, poursuivi pour atteinte à l'intégrité du territoire algérien au titre d'une loi antiterroriste, fait suite à ses déclarations au média français réputé d'extrême droite Frontières, où il remettait en cause, en profit du Maroc, les frontières actuelles de l'Algérie.

Mais il apparaît surtout que Boualem Sansal, défendu par des pétitions, dont une de Prix Nobel de littérature indépendamment des obédiences politiques, paie pour le réchauffement spectaculaire des relations franco-marocaines au détriment de l'Algérie et pour la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, quand l'Algérie, qui a fait de ce dossier une question de principe, milite pour que ce territoire revienne au peuple sahraoui. (amn)