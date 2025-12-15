L'Australie est sous le choc après la tuerie de Sydney. Keystone

On en sait plus sur les victimes de la tuerie de Sydney

Une fusillade visant la communauté juive a fait plusieurs morts dimanche sur la plage de Bondi Beach. Une fillette de 10 ans et un survivant de l'Holocauste font notamment partie des victimes.

«Le mal s'est déchaîné» dimanche sur la célèbre plage de Bondi Beach, pour reprendre les propos du premier ministre australien Anthony Albanese. Deux terroristes ont pris pour cible des membres de la communauté juive, réunis pour les célébrations de Hanouka.

Au moins 15 morts et plus de 40 blessés sont à déplorer, en plus du tireur. Voici ce que l'on sait à l'heure actuelle des victimes déjà identifiées:

Matilda, 10 ans

Une fillette de 10 ans a péri sous les balles dimanche, rapporte ABC News. Matilda était «une enfant brillante, joyeuse et pleine de vie qui illuminait la vie de tous ceux qui l'entouraient», a confié une ancienne enseignante dans les médias locaux.

Matilda laisse derrière elle une petite soeur, dont elle était très proche. «Elles étaient comme des jumelles, elles n'ont jamais été séparées», confie sa tante Lina à ABC News.

«Elle est sous le choc et très stressée, sa sœur lui manque énormément. Elle a eu de la chance de ne pas être blessée, mais son état mental actuel est préoccupant»

Un survivant de la Shoah

Alors enfant, Alexander Kleytman avait survécu aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale avant d'émigrer d'Ukraine avec sa famille pour trouver refuge en Australie.

C'est son épouse qui a confirmé son décès dimanche devant les médias. «Nous étions debout quand soudain il y a eu un grand "boum", et tout le monde est tombé», a-t-elle raconté.

Deux rabbins

Selon ABC News, les rabbins Eli Schlanger et Yaakov Levitan font partie des victmes. Surnommé le «rabbin de Bondi», le premier était l'un des principaux organisteurs des célébrations de dimanche sur la plage australienne. Il dirigeait la mission locale Chabad, une organisation juive hassidique internationale basée à Brooklyn.

Eli Schlanger (au centre) Image: Chabad

«Il laisse derrière lui sa femme et ses jeunes enfants, ainsi que mon oncle, ma tante et mes frères et sœurs… C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel», a écrit son cousin, le rabbin Zalman Lewis, sur Instagram.

«Eli a été assassiné sur la plage de Bondi à cause d'une haine irrationnelle, et notre réponse doit être un amour irrationnel — une bonté irrationnelle» Zalman Lewis

Le rabbin Yaakov Levitan est quant à lui décrit par Chabad comme un «coordinateur» des activités de l'organisation à Sydney.

Un globe-trotter français

Il s'était expatrié en Australie il y a un an: le Français Dan Elkayam, jeune ingénieur en informatique de 27 ans, passionné de foot et globe-trotter, est mort dans l'attaque. Au nom de sa famille «dévastée», son frère Jérémie l'a décrit lundi matin sur franceinfo comme «une personne en or».

«On est quatre frères et sur les quatre, pour moi, c'était le plus gentil de tous», a dit Jérémie Elkayam, qui n'aurait «jamais pu croire que quelque chose comme ça puisse arriver» en Australie. Il a décrit son jeune frère comme «quelqu'un qui profitait de la vie, pas du tout matérialiste, et qui aimait voyager».

Ses comptes sur les réseaux sociaux témoignent qu'il avait voyagé ces trois dernières années au Mexique, en Indonésie, en Thaïlande et en Australie, où il travaillait depuis décembre 2024 comme analyste informatique. Casquette à l'envers sur son front bronzé, grand sourire encadré d'une moustache et d'une barbe courte, le jeune homme apparaît en chemisette sur une plage, sur une photo postée sur X par le Conseil représentatif des institutions juives de France.

Dan Elkayam Image: X

Le président du Crif, Yonathan Arfi, a indiqué s'être entretenu dès dimanche soir avec ses parents pour leur exprimer, a-t-il dit, «notre solidarité et notre émotion» au nom des institutions juives de France.

L'annonce de son décès avait été faite dimanche en début de soirée par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. «C'est avec une immense tristesse que nous avons appris que notre compatriote Dan Elkayam compterait parmi les victimes de l'attaque terroriste abjecte qui a frappé les familles juives rassemblées sur la plage de Bondi à Sydney, au premier jour de Hanouka», a-t-il écrit sur X. Le ministre a évoqué« un déferlement révoltant de haine antisémite auquel nous devons faire échec».

Un ancien policier

Peter Meagher a servi pendant près de 40 ans dans la police de Nouvelle-Galles du Sud. Selon ABC News, il était également l'une des figures emblématiques» du club de rugby de Randwick, où il était bénévole mais aussi manager de l'équipe première.

«C'était une figure très appréciée et une véritable légende dans notre club, avec des décennies d'engagement bénévole», a déclaré l'organisation dans un communiqué. Tué dimanche, il travaillait en tant que photographe lors des festivités de Hanouka.

Un membre actif de la communauté juive

Reuven Morrison avait immigré en Australie dans les années 1970 depuis l'ex-URSS. Il confiait il y a un an à ABC News:

«Nous sommes venus ici avec la conviction que l'Australie est le pays le plus sûr au monde et que les Juifs ne seraient plus confrontés à un tel antisémitisme à l'avenir»

Résidant à Melbourne, c'était «un homme d'affaires prospère dont l'objectif principal était de reverser ses gains à des œuvres caritatives qui lui tenaient à cœur», écrit l'organisation Chabad sur X.

Un grand-père héroïque

Tibor Weitzen fait lui aussi partie des victimes de la tuerie. Agé de 78 ans, il assistait aux célébrations avec son épouse et ses petits-enfants.

Membre «très apprécié» de la synagogue de Bondi, il est mort en tentant de protéger un ami, rapporte la BBC. Il avait immigré en Australie depuis Israël en 1988.

«Il ne voyait que le meilleur chez les gens, il va beaucoup nous manquer La petite-fille de Tibor Weitzen à ABC News

