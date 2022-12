Un tract qui dénigre Xi Jinping, affiché en Chine. image: keystone

Apple obéit-il au régime chinois? Cette décision le laisse penser

Alors que les protestations contre le régime s'intensifient en Chine, le géant à la pomme limite la fonction Airdrop. Voici ce qui motive cette décision.

En Chine, quiconque s'exprime négativement sur le despote Xi Jinping et le Parti communiste doit s'attendre à des conséquences. Cela vaut également pendant les manifestations contre le confinement et les autres mesures Covid, qui ont pris un nouvel essor.

C'est justement à cause de cette situation tendue que les citoyens critiques envers le gouvernement ne disposent plus d'un outil important: Apple a massivement limité Airdrop, la fonction de transmission de données protégée contre les écoutes, qui était notamment utilisée pour la distribution rapide de tracts numériques.

Dans cet article, nous examinons les principales questions qui se posent ainsi que le rôle controversé joué par Elon Musk et Twitter.

Quelles sont les critiques contre Apple?

Alors que le régime chinois de Xi Jinping réprime durement les plus grandes protestations depuis le mouvement démocratique de 1989 (et les manifestations de la place Tian'anmen), Apple se voit confronté à de graves accusations: l'entreprise américaine aiderait le gouvernement chinois à endiguer les protestations.

Le 9 novembre, Apple a publié une mise à jour logicielle qui limite dans le temps la fonction Airdrop en Chine, rendant ainsi difficile pour les manifestants la diffusion rapide et sûre d'informations sur place.

Il faut savoir que l'Iphone est très populaire en Chine et que les manifestants utilisent fréquemment la fonction de transfert de données intégrée dans le logiciel pour déjouer la surveillance gouvernementale et la censure en ligne.

Le PDG d'Apple, Tim Cookm lors d'une visite au temple de Confucius à Pékin, en octobre 2018. image: AP/Xinhua

Comment fonctionne Airdrop et qu'est-ce qui change ?

Cette fonction intégrée dans les systèmes d'exploitation Apple permet aux utilisateurs de transmettre des données sans fil avec leurs appareils sur une distance relativement courte.

Airdrop ne nécessite donc pas de routeur Wi-Fi ou de connexion Internet. Les Iphones (ou Ipads, Macbooks, etc.) doivent être relativement proches les uns des autres (moins de 10 mètres), et le Bluetooth et/ou le Wi-Fi doivent être activés.

Airdrop est notamment conçu pour l'échange simple et rapide de fichiers tels que des images, des documents et des vidéos. Et ce, de manière prétendument cryptée et à l'abri des écoutes.

Pour la communication entre les appareils, Apple utilise son propre protocole peer-to-peer appelé «Apple Wireless Direct Link» (AWDL). Il s'agit d'une technique propriétaire dont le code n'est pas consultable en open source. Airdrop n'est donc pas seulement pratique au quotidien pour les utilisateurs. Apple, c'est aussi un moyen efficace d'échanger des informations sans être surveillé.

En effet, après le partage par Airdrop, aucune donnée de contact «révélatrice» ne figure sur les appareils de destination et de sortie.

En Chine, Apple ne permet plus l'échange de données entre étrangers que pendant dix minutes au maximum. Ensuite, l'option en question doit être à nouveau activée.

Voici à quoi ça ressemble désormais: En Chine maintenant, une fois les 10 minutes écoulées, le système revient au mode dans lequel seuls les fichiers venant des contacts peuvent être reçus. screenshot: twitter

L'entreprise confirme les informations des médias selon lesquelles la restriction d'Airdrop devrait être introduite dans le monde entier en 2023. La raison invoquée est que l'on souhaite ainsi atténuer le partage de fichiers indésirables (comme par exemple les «dick pics», photos à caractère pornosexuel).

Voilà ce qu'en dit le journaliste de Bloomberg Mark Gurman:

«La fonction Airdrop est controversée depuis ses débuts sur l'Iphone avec iOS 7 en 2013, car elle a également été utilisée de manière "inappropriée" dans des environnements en dehors de la Chine. L'année dernière, plusieurs rapports ont fait état de vols retardés ou annulés parce que des passagers d'avions avaient envoyé de fausses menaces terroristes ou des images pornographiques à d'autres personnes à bord» source: bloomberg.com

Retours sur les faits jusqu'à aujourd'hui

En octobre: la plus grande usine d'Iphone de Chine, située à Zhengzhou et exploitée par Foxconn, a été fermée par le gouvernement en raison de l'augmentation des cas de Covid. Cela incite de nombreux travailleurs immigrés chinois à fuir le site protégé de l'entreprise et à rentrer chez eux par leurs propres moyens. L'entreprise a alors recruté de nouveaux employés en leur promettant des primes généreuses.

la plus grande usine d'Iphone de Chine, située à Zhengzhou et exploitée par Foxconn, a été fermée par le gouvernement en raison de l'augmentation des cas de Covid. Cela incite de nombreux travailleurs immigrés chinois à fuir le site protégé de l'entreprise et à rentrer chez eux par leurs propres moyens. L'entreprise a alors recruté de nouveaux employés en leur promettant des primes généreuses. 9 novembre: Apple publie iOS 16.1.1. Cette mise à jour vise à corriger des bugs et à combler des failles de sécurité.

Apple publie iOS 16.1.1. Cette mise à jour vise à corriger des bugs et à combler des failles de sécurité. 10 novembre: Bloomberg révèle que la mise à jour du logiciel s'accompagne d'une restriction de la fonction Airdrop d'Apple en Chine. Cette fonction avait été utilisée auparavant par des manifestants (équipés d'appareils Apple) pour distribuer des «tracts virtuels» critiques à l'égard du gouvernement.

Bloomberg révèle que la mise à jour du logiciel s'accompagne d'une restriction de la fonction Airdrop d'Apple en Chine. Cette fonction avait été utilisée auparavant par des manifestants (équipés d'appareils Apple) pour distribuer des «tracts virtuels» critiques à l'égard du gouvernement. 22 novembre: des affrontements avec la police et des agressions par le personnel de sécurité ont lieu dans l'usine d'Iphone de Zhengzhou lors de manifestations d'ouvriers.

des affrontements avec la police et des agressions par le personnel de sécurité ont lieu dans l'usine d'Iphone de Zhengzhou lors de manifestations d'ouvriers. 26 et 27 novembre: durant le week-end, des centaines de personnes descendent dans les rues de Pékin et d'autres grandes villes chinoises pour protester contre Xi Jinping et le Parti communiste. L'élément déclencheur est un incendie d'appartement dans lequel des personnes meurent parce que les opérations d'extinction et de sauvetage sont entravées par les mesures rigides anti-Covid. Sur Twitter, des personnalités chinoises présumées proches de l'Etat tentent de détourner l'attention des protestations par un flot de tweets.

durant le week-end, des centaines de personnes descendent dans les rues de Pékin et d'autres grandes villes chinoises pour protester contre Xi Jinping et le Parti communiste. L'élément déclencheur est un incendie d'appartement dans lequel des personnes meurent parce que les opérations d'extinction et de sauvetage sont entravées par les mesures rigides anti-Covid. Sur Twitter, des personnalités chinoises présumées proches de l'Etat tentent de détourner l'attention des protestations par un flot de tweets. 28 novembre: le chef de Twitter, Elon Musk, fait savoir publiquement qu'Apple a largement cessé de faire de la publicité pour Twitter. Il mobilise ses partisans en accusant Apple de «censure». Par la suite, des critiques s'élèvent à nouveau contre les restrictions d'Apple en matière d'Airdrop en Chine.

Pourquoi Airdrop n'est-elle limitée qu'en Chine ?

Aucune déclaration officielle n'a été faite à ce sujet. La limitation d'Airdrop tombe toutefois à un moment très suspect, et laisse ainsi supposer qu'elle a été faite à la demande du régime de Pékin.

Le Handelsblatt s'est entretenu avec l'éthicienne économique allemande Alicia Hennig, qui parle d'une grande relation de dépendance avec la Chine. Alors que certains groupes technologiques américains ont pris leurs distances avec Pékin, Apple mise aujourd'hui encore plus sur la République populaire, «aussi bien comme pays de production que comme marché de vente».

«Quiconque s'aventure aujourd'hui sur le marché chinois doit savoir qu'il doit danser au rythme du Parti» Alicia Hennig, éthicienne économique. source: handelsblatt.com

Apple avait déjà été critiqué par le passé pour avoir imposé des modifications aux utilisateurs chinois afin d'apaiser le régime de Pékin.

En 2019, on a constaté que l'emoji du drapeau taïwanais avait été dissimulé aux utilisateurs d'Iphone à Hong Kong et Macao. Comme on le sait, la Chine ne veut pas accepter l'indépendance de Taïwan, mais menace ouvertement l'Etat insulaire de le conquérir.

aux utilisateurs d'Iphone à Hong Kong et Macao. Comme on le sait, la Chine ne veut pas accepter l'indépendance de Taïwan, mais menace ouvertement l'Etat insulaire de le conquérir. Depuis 2017 au moins, on sait qu'Apple a retiré certaines applications VPN de l'App Store chinois. De telles applications sont populaires en Chine, car elles aident les utilisateurs à contourner le «Great Firewall», un système qui sert au contrôle et à la censure d'Internet par l'Etat.

En outre, de nombreux services propres à Apple ne sont pas accessibles en Chine – pourtant le plus grand marché de smartphones au monde –, notamment Apple TV+, l'Itunes Store, les podcasts payants, Apple Books et Apple Arcade. Le régime chinois veut ainsi empêcher la population d'accéder à des informations indépendantes qui vont à l'encontre de la propagande et des mensonges de l'Etat.

Comme on le sait, Apple fait assembler une grande partie de son nouveau matériel dans les usines chinoises de Foxconn et autres. Pour s'affranchir quelque peu de sa dépendance vis-à-vis de la Chine, Apple mise de plus en plus sur d'autres pays à bas salaires en ce qui concerne la production en série.

On sait depuis longtemps que la fonction Airdrop est utilisée par des citoyens protestataires dans des États où règne l'injustice. En 2019, des rapports ont été publiés à Hong Kong. Le régime chinois y mène une répression implacable contre les partisans de la démocratie et surveille leurs communications. C'est pourquoi des activistes font parvenir des messages pro-démocratie par Airdrop à des touristes de Chine continentale.

Enfin, il convient également de rappeler les relations qu'Apple, sous la direction de Tim Cook, entretient avec Pékin. Malgré les sanctions économiques imposées par le gouvernement américain aux entreprises chinoises (comme Huawei), Apple peut continuer à opérer dans l'Empire du Milieu et bénéficier d'une immense armée de travailleurs migrants pour sa production de matériel informatique.

Quel est le rapport avec Twitter et Elon Musk ?

Lundi 28 novembre, Elon Musk a accusé, à tort, Apple de censurer sa propre entreprise et de restreindre la liberté d'expression. Concrètement, il accuse le géant californien d'avoir menacé Twitter d'expulsion de l'App Store sans donner de raisons.

Pour rappel, Apple est une entreprise privée qui peut définir et imposer des conditions d'utilisation pour ses plateformes. Et Twitter devient de plus en plus le porte-parole privilégié des extrémistes – le tout sous le couvert de la liberté d'expression. Apple a répondu sous la direction de son PDG Tim Cook agir résolument contre la haine, la violence, le harcèlement et le racisme.

En effet, l'entreprise de réseaux sociaux dirigée par Elon Musk fait également l'objet de critiques massives pour n'avoir pas réussi à endiguer le week-end dernier un flot de tweets provenant probablement de personnalités chinoises. Dans ce contexte, il convient de rappeler que lors des licenciements massifs décidés par Musk, l'équipe antipropagande a également été réduite en personnel.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder