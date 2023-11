A Moscou, la vie continue comme si de rien était. Mais la guerre n'est jamais très loin, preuve en est ces affiches qui invitent les passants à rejoindre les rangs de l'armée russe. Image: shutterstock

Le soutien des Russes à la guerre s'effrite

Les Russes veulent-ils vraiment la guerre? Depuis le 24 février 2022, le monde entier se pose cette question, tentant de comprendre si la société russe soutient réellement Vladimir Poutine dans son invasion de l'Ukraine.

Vera Grantseva / the conversation

A première vue, les Russes n'ont rien contre la guerre qui ravage l'Ukraine. Pourtant, l'analyse fine que propose la politologue russe Vera Grantseva, sur la base de l'examen de nombreuses enquêtes quantitatives et qualitatives et de divers autres éléments (émigration, résistance passive, repli sur des communautés Internet sécurisées) remet en cause cette idée reçue.

Il est important de comprendre combien l'attitude de la société vis-à-vis des opérations militaires en Ukraine a changé tout au long de la première année du conflit. Au cours de la période allant de mars 2022 à février 2023, plusieurs phases correspondant aux chocs externes et aux problèmes internes accumulés peuvent être identifiées.

Le choc

Commençons par le choc qu'a constitué, pour l'ensemble des Russes, la déclaration de guerre du 24 février 2022. La plupart des gens ne pouvaient pas croire que Vladimir Poutine, malgré la montée des tensions au cours des mois précédents, oserait envoyer des troupes dans un pays voisin. Dans les premiers jours, beaucoup ont refusé de croire à la réalité des combats, que des chars avaient traversé la frontière et attaquaient des villes et des villages en Ukraine, qu'il s'agissait d'une véritable guerre.

D'ailleurs, Poutine a présenté tout ce qui se passait comme une «opération militaire spéciale», qui devrait être achevée à la vitesse de l'éclair et presque sans effusion de sang. C'est le discours qu'ont tenu les médias russes, dont la plupart sont contrôlés par le gouvernement, sur la base de rapports militaires.

Le choc initial a paralysé la plupart des Russes, mais il a aussi incité certains à s'exprimer ouvertement. Ce sont ces personnes qui ont commencé à descendre dans les rues des grandes villes pour exprimer leur désaccord. Certes, ils étaient une minorité, quelques milliers seulement. Mais compte tenu de la répression à laquelle ils s'exposaient, leur démarche prend une importance tout autre.

Ces quelques milliers de citoyens qui se sont rassemblés les premiers jours ont montré que malgré tous les efforts des autorités et de la propagande, il y avait dans le pays des gens capables non seulement de critiquer les autorités, mais d'aller jusqu'à risquer leur vie pour le dire lorsque le pouvoir franchit une ligne rouge.

La polarisation

Assez rapidement, le choc a laissé place à une polarisation renforcée. Fin mars, la législation criminalisant l'opposition à la guerre sous toutes ses formes était venue à bout des voix discordantes dans l'espace public. Les dissidents se sont montrés plus prudents et les discussions politiques se sont déplacées dans les cuisines, comme c'était le cas à l'époque soviétique. Il est rapidement devenu clair que toute position médiane, que toute nuance, que tout compromis était intenable s'agissant d'un sujet comme la guerre en Ukraine.

Nombreuses furent les familles à se déchirer, la fracture générationnelle entre les jeunes et leurs parents ou leurs grands-parents étant la situation la plus fréquente. Pour les uns, la Russie commettait un crime de guerre, pour les autres, la SVO (sigle russe signifiant «Opération militaire russe») était la condition de son salut. L'option consistant à quitter le pays s'invitant parfois dans les conversations. Une étude de Chronicles a montré que 26% des personnes interrogées ont cessé de communiquer avec des amis proches et des parents pour des raisons telles que des opinions divergentes sur la politique et la guerre, et la perte de contact avec ceux qui ont quitté le pays ou sont partis pour le front.

Dès lors, deux ordres de réalité se faisaient face, recoupant eux-mêmes un accès différencié à l'information. De nombreux partisans de la guerre ont sciemment choisi des sources d'information unilatérales, principalement gouvernementales, qui leur ont montré une image éloignée de la réalité, mais leur permettaient de maintenir leur propre confort psychologique. Il leur était relativement facile de rester patriotes, de ne pas critiquer les autorités et de ne pas résister à la guerre.

Après tout, dans leur monde, il n'y avait pas de bombardements de zones résidentielles, il n'y avait pas de tortures ou de violences perpétrées sur les habitants des territoires occupés, aucune ville ni aucun village n'a été rasé et, après tout, aucun crime de guerre n'a été découvert à Boutcha et Irpin après le retrait de l'armée russe des faubourgs de Kiev.

«Nos soldats n'ont pas pu faire cela, cela ne peut pas être vrai»

Cette barrière psychologique n'a pas été imposée à ces gens. Il faut reconnaître la part du choix personnel leur permettant de vivre comme avant sans avoir à se confronter à la réalité des combats. À l'inverse, une partie de la population a refusé de fermer les yeux et de se renseigner sur les horreurs du conflit. Ces personnes se trouvent le plus souvent isolées.

À l'été 2022, l'intensité de la polarisation dans la société russe a commencé à diminuer: l'enthousiasme des partisans du conflit s'estompait tandis que la non-résistance de la majorité de la population se faisait plus pessimiste. Les premiers ont été déçus que la Russie ne remporte pas une victoire rapide sur une nation dont ils niaient la capacité à résister et jusqu'à l'existence même. Quant aux autres, la perspective d'une paix retrouvée et avec elle du retour à la vie normale semble de plus en plus lointaine.

De plus, les conséquences économiques de l'aventure militaire se font sentir : l'inflation des biens de consommation courante bat tous les records (atteignant 40 à 50% pour certains produits), la qualité de vie décline rapidement avec le départ des entreprises occidentales du pays.

La mobilisation

Le 21 septembre, malgré sa promesse de ne pas utiliser de réservistes civils, le président Poutine a décrété la mobilisation partielle, provoquant un séisme dans le pays. À ce moment-là, les Russes ont enfin compris qu'il serait impossible de se soustraire à la guerre et que tout le monde finirait par y prendre part. C'était le coup d'envoi de la deuxième plus grande vague d'émigration après celle ayant suivi le 24 février 2022. Cette fois, ce sont les jeunes hommes qui sont partis. Beaucoup d'entre eux ont pris une décision à la hâte, ont fait leurs valises et, dès le lendemain, ont gagné la Géorgie, l'Arménie, le Kazakhstan.

La plupart n'avaient pas de plan, pas de scénario préparé, de connexions, de moyens. Cette vague de départs, contrairement à la première, n'a pas touché que la classe moyenne : les représentants des classes les plus pauvres, même des régions reculées, ont également fui la mobilisation forcée. Ainsi, fin septembre, environ 7000 personnes ont quitté la Russie pour la Mongolie, principalement depuis les régions voisines de Bouriatie et Touva.

À ce moment-là, le reste de la population russe a commencé à recevoir massivement des citations à comparaître: des jeunes hommes ont été mobilisés directement dans le métro, à l'entrée du travail, et même surveillés jusqu'à l'entrée des immeubles résidentiels le soir. Beaucoup d'hommes sont passés à la clandestinité: ils ont arrêté d'utiliser les transports en commun, ont déménagé temporairement pour vivre à une autre adresse et n'ont pas répondu aux appels. Fin septembre 2022, le niveau d'anxiété avait presque doublé par rapport à début mars, passant de 43% à 70%.

De nombreux experts s'attendaient à ce que la mobilisation marque un tournant en matière de politique intérieure, poussant la société russe à résister activement à la guerre. Il n'en a rien été.

Malgré le choc initial provoqué par le décret de mobilisation, ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas partir se sont adaptés aux nouvelles réalités, choisissant entre deux stratégies: se cacher ou laisser le hasard agir. Grâce à des lois répressives et à une propagande écrasante, certains Russes, ne ressentant aucun enthousiasme pour la guerre déclenchée par Poutine dans un pays voisin, ont progressivement accepté la mobilisation comme une chose normale.

Le gouvernement russe a su jouer sur la peur autant que sur la honte pesant sur celui qui refuse d'être un «défenseur de la patrie» et de se battre «comme nos grands-pères ont combattu» – les parallèles avec la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 ont largement été mobilisés. Et nombreux furent les jeunes Russes à se rendre finalement, avec fatalisme, au bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire pour partir au front.

Dans toutes les villes, de grandes affiches, parfois de la taille d’un immeuble entier, célèbrent les militaires participant à la guerre en Ukraine, présentés comme des «héros de la patrie» Image: shutterstock

La normalisation

En septembre-octobre 2022, tandis que Kiev multipliait les discours triomphalistes, le soutien à la guerre s'est durci sur fond de recul de l'armée russe dans la région de Kherson et d'augmentation du nombre de victimes militaires. À l'origine de ce nouvel état d'esprit? La peur.

52% des personnes interrogées à l'automne pensaient que l'Ukraine envahirait la Russie si les troupes du Kremlin se retiraient aux «frontières de février». Ainsi se révélaient non seulement la peur de la défaite, mais aussi la peur croissante des représailles pour les crimes de guerre commis.

De là un double mouvement: d'une part, la diffusion croissante d'une peur réelle que l'armée russe soit défaite, et de l'autre, une acceptation grandissante au sein de la majorité de la population de la nécessité de la mobilisation, perçue comme une «nouvelle normalité» et reconfigurée sous l'angle de la responsabilité civique et de la solidarité sociale. L'anxiété produite par la perspective de l'enrôlement massif des jeunes hommes s'est finalement estompée fin octobre: l'ampleur de la mobilisation s'est avérée moins importante que prévu.

Ainsi, depuis décembre 2022, la société russe est entrée dans une phase de normalisation de la guerre ou, comme le suggèrent les chercheurs du projet Chronicles, d'«immersion dans la guerre». Pour eux, la dimension la plus frappante des changements de l'hiver et du printemps 2023 a été l'adaptation des attentes du public à la réalité d'une guerre longue.

En dépit du risque d'être appelé, la plupart des Russes pouvaient continuer à vivre leur vie normalement malgré la mobilisation partielle. Des études sociologiques ont montré que la proportion de Russes anticipant une guerre prolongée est passée de 34% en mars 2022 à 50% en février 2023. Les experts de Chronicles décrivent ainsi une société immergée dans la guerre, devenue pour beaucoup le cadre d'une nouvelle existence.

L'historien britannique Nicholas Stargardt distingue quatre phases par lesquelles est passée la société allemande pendant la Seconde Guerre mondiale au cours des quatre années de conflit sur le front de l'Est: «Nous avons gagné», «nous allons gagner!», «nous devons gagner!», «nous ne pouvons pas perdre»

On peut supposer qu'à partir du printemps 2023, la société russe a atteint le troisième stade: «Nous devons gagner!» Entre autres différences significatives, quoiqu'immergée dans la guerre, la population russe n'en présente pas moins un potentiel de démobilisation non négligeable - et nombreux sont ceux qui aspirent à une paix rapide. En dépit des efforts de la propagande, le soutien idéologique à la guerre demeure faible et, pour un soldat, les objectifs fixés peinent à justifier l'idée de sacrifier sa vie.

