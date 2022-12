Donald Trump a récemment annoncé son intention de se présenter à nouveau à la présidence. Image: keystone

Analyse

Trump chute dans les sondages: pourquoi il a encore une chance

Donald Trump est en perte de vitesse. Mais le trumpisme, lui, n'est pas mort. Face à l'ex-président, son rival Ron DeSantis montre que la droite américaine a encore le vent en poupe.

Joana Rettig, Rebecca Sawicki / ch media

Donald Trump n'en finit pas de faire parler de lui, même deux ans après avoir été vaincu par Joe Biden. Les Etats-Unis sortent à peine des élections de mi-mandat, qui ont eu lieu en novembre, que le monde parle des prochaines élections présidentielles. Qui représentera les républicains le 5 novembre 2024?

Les sondages ont parlé

Plusieurs sondages ont été réalisés ces derniers temps. L'un d'entre eux, paru mardi, a été disséqué par The Guardian et USA Today. La Suffolk University, basée à Boston, a interrogé un panel de participants composé d'électeurs républicains et proches des républicains.

Le premier résultat donne le ton: le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, devance l'ex-président Donald Trump de 23 points.

Ce n'est pas le seul sondage à voir DeSantis l'emporter sur Trump. Le Wall Street Journal a publié mercredi un sondage qui donnait à DeSantis une avance de 14 points (52% contre 38%) sur Trump, dans une hypothétique campagne des primaires.

Le vent a-t-il tourné pour Donald Trump? Un sondage réalisé par la chaîne d'information CNN, 62% des républicains ont indiqué qu'ils voulaient un autre candidat que Trump en 2024.

D'autres études d'opinion donnent toutefois toujours Trump en tête. C'est le cas de l'institut Morning Consult. Trump y devance DeSantis de 18 points (49% contre 31%).

Dans tous les cas, la voie royale n'est pas tracée pour Trump et cela se ressent même auprès de lui. Selon The Guardian, qui a mis la main sur des messages confidentiels de l'entourage de Trump, une partie de celui-ci ne croit plus en sa victoire.

Le phénomène Ron DeSantis

Ron DeSantis est le gouverneur de la Floride. La relation entre Trump et DeSantis est classique de l'ascension d'un jeune prodige politique qui prend le pas sur son aîné. Car Trump est en quelque sorte le mentor du Floridien.

2019: Ron DeSantis et Donald Trump, alors président, se serrent la main. image: keystone

Mais entre-temps, le jeune loup est devenu aussi populaire que son modèle politique. Et il commence à s'émanciper du mouvement «MAGA», l'aile dure trumpiste des républicains, qui commence sérieusement à battre de l'aile.

Comme Trump, il sait utiliser les crises pour en tirer un avantage populiste. Son atout par rapport à Trump? Il est plus jeune et surtout: on ne trouve aucun scandale dans son CV.

Dans un entretien précédent avec watson, l'expert américain Thomas Greven avait décrit DeSantis comme profilé sur dans le champ du «combat culturel». Et il y est très habile, comme on a pu le voir dans son bras de fer avec Disney sur les productions comprenant des personnages LGBT.

DeSantis a été un joueur de baseball de premier ordre, a étudié dans les universités d'élite de Harvard et de Yale et a servi comme officier dans l'US Navy. En Irak, il a été décoré d'une étoile de bronze pour «service méritoire», même s'il n'a vraisemblablement pas participé à des combats. Un point face à Trump qui a, lui, échappé au service militaire pour ne pas aller au Vietnam.

Selon Thomas Greven, DeSantis est beaucoup plus dangereux que l'original. Il a déclaré à ce propos:

«Comme Trump, il a de bons instincts politiques. Mais contrairement à lui, il semble capable d'effectuer des réflexions et stratégies complexes. Il est donc peut-être encore plus dangereux que Trump pour la démocratie américaine.» Thomas Greven

En tant que gouverneur de Floride, DeSantis s'est surtout fait remarquer par quelques décisions politiques douteuses: il est par exemple à l'origine de la loi surnommé «Don't say gay» (Ne dites pas gay), qui interdit de mener des discussions sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre en classe. Il a également introduit une interdiction de l'avortement en Floride. La loi est si stricte qu'elle ne fait même pas d'exception en cas de viol ou d'inceste.

Le républicain n'est toutefois pas (encore?) candidat à la Maison-Blanche. Et actuellement, c'est au sujet d'une campagne contre les vaccins anti-Covid qu'il fait parler de lui:

Pourquoi Trump perd-il du soutien?

Si Trump perd du soutien, il serait dangereux de croire que c'est toute son orientation politique qui est sur le déclin. Car son rival est issu du même sérail. Si Ron DeSantis est élu, il se fera défenseur d'une version quelque peu modifiée du trumpisme.

Le directeur du Suffolk University Politcal Research Center, David Paleologos, a déclaré à USA Today:

«Les républicains et les candidats indépendants conservateurs veulent de plus en plus continuer le trumpisme, mais sans Trump» David Paleologos

Comment cela s'explique-t-il? La raison pourrait être les nombreux scandales de Trump, mais aussi la perte de soutien d'une population plus modérée, qu'il avait pu rallier à sa cause auparavant, grâce à différentes promesses électorales.

Un exemple: un dîner avec Kanye West a suscité de nombreuses critiques. Le rappeur, qui se fait désormais appeler Ye, avait récemment déclaré dans un talk-show: «J'aime Hitler». Il demande aux juifs «d'aller de l'avant» et de «pardonner à Hitler». L'antisémitisme est peu à peu devenu une marque de fabrique pour le rappeur.

«Le parti républicain paie dans les urnes d'avoir manqué toutes les occasions de se distancer fermement de Trump» Thomas Greven

Si les républicains acceptaient jusqu'à récemment les dérapages de Trump, qu'en est-il des défaites électorales? Greven estime que Trump a encore un grand soutien au sein de sa base, mais que celui-ci s'amenuisait également. La raison? Ron DeSantis.

Trump pourrait-il rebondir?

Tout cela ne signifie pas que l'ex-président ne pourrait pas retrouver sa place de candidat après les primaires républicaines.

Il y a d'abord le facteur temps: c'est un classique de la politique: le vent peut tourner rapidement. L'élection présidentielle américaine n'aura lieu qu'en novembre 2024. La présélection des républicains commencera en janvier 2024.

Les scores d'approbation des différents partis peuvent être sacrément instables. Il en va de même pour les taux d'approbation des candidats. Des circonstances extérieures, des scandales, un discours déplaisant et bien d'autres choses encore peuvent rapidement influencer les valeurs d'approbation, même au sein d'un parti.

La concurrence est rude

Mais il y a un autre facteur dans l'équation Trump versus DeSantis: le grand nombre de concurrents. Et à ce petit jeu-là, c'est bien Trump qui pourrait tirer son épingle du jeu.

Mike Pence, ancien vice-président

Liz Cheney, membre de la Chambre des représentants des Etats-Unis

Mike Pompeo, ancien secrétaire d'Etat américain

Ted Cruz, membre du Sénat américain

Greg Abbott, gouverneur du Texas

Asa Hutchinson, gouverneur de l'Arkansas

Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud

Kristi Noem, gouverneure du Dakota du Sud

Glenn Youngkin, gouverneur de Virginie

Tim Scott, membre du Sénat américain

Tous sont loin d'avoir la cote de popularité de Trump ou de DeSantis. Mais si l'opposition interne au parti ne parvient pas à se mettre d'accord, les votes anti-Trump pourraient être scindés, finissant par favoriser celui-ci.

Et l'ex-président peut continuer à compter sur ses fans. Tant que ses partisans continuent de voter pour lui, cela pourrait finalement lui permettre de se présenter.