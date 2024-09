Un soldat russe tire sur des positions ukrainiennes. Image: keystone

Analyse

Kiev a-t-elle commis une erreur tactique? Poutine progresse à l'Est

L'opération militaire lancée par Kiev dans la région frontalière de Koursk devait forcer Poutine à retirer une partie de ses forces du Donbass et à le pousser à s'asseoir à la table des négociations. Aucun de ces deux objectifs n'a été réalisé.

Patrick Diekmann / t-online

Explosions près de Moscou. En réponse aux bombardements dévastateurs menés contre l'Ukraine la semaine dernière, Kiev a attaqué, dimanche, des infrastructures critiques en Russie. Les drones ont survolé le territoire russe et se sont précipités sur leurs cibles, principalement des centrales électriques. Un pipeline a été touché. Les vidéos qui circulent sur la toile ne permettent toutefois pas de constater l'ampleur des dégâts.

Ces attaques sont les représailles annoncées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le nombre de drones utilisés aurait été limité. En revanche, la Russie a de nouveau tiré mardi sur des stations de métro, des supermarchés ou des installations sportives, tuant de nombreux civils.

Cette stratégie n'est pas nouvelle, mais elle a un impact de plus en plus important. Les Ukrainiens craignent déjà un hiver dans l'obscurité. Plus généralement, les choses se présentent mal pour l'Ukraine sur le plan militaire.

La Russie semble progresser de plus en plus rapidement, surtout dans l'est de l'Ukraine. Les troupes de Poutine se rapprochent de la dernière grande ligne de défense dans le Donbass. Si l'armée russe parvient à la franchir, l'Ukraine pourrait perdre la région dans son entier.

Une manoeuvre risquée

C'est aussi pour cette raison que Zelensky est sous pression dans son pays. Lancer une offensive dans la région russe de Koursk au lieu de renforcer la défense de l'est de l'Ukraine était une manoeuvre risquée. Les chiffres exacts ne sont pas connus, mais entre 10 000 et 20 000 soldats ukrainiens participeraient à cette campagne.

Ces forces font actuellement défaut dans le Donbass. Cela en valait-il la peine du point de vue ukrainien?

Jusqu'à 20 000 soldats ukrainiens seraient déployés dans la région de Koursk. Keystone

Les experts sont encore réticents à évaluer l'offensive de Koursk. Les motifs de l'Ukraine pour attaquer la Russie sont pourtant évidents: il faudrait probablement des années pour libérer son propre territoire à l'est. Les positions de défense russes sont désormais trop solides. Koursk, en revanche, n'était pas protégée. Cela a offert à Kiev la possibilité de gagner beaucoup d'espace.

Cet objectif a été atteint du point de vue ukrainien. L'armée de Zelensky a conquis environ 1000 kilomètres carrés, depuis le début du mois d'août. Jusqu'à présent, la Russie a certes pu ralentir considérablement cette offensive, mais pas encore l'arrêter totalement. A titre de comparaison, la Russie aurait conquis environ 500 kilomètres carrés dans le Donbass au cours de la même période.

Malgré cela, il est difficile de comprendre pourquoi le président ukrainien abandonne du territoire à Donetsk presque sans résistance. Jusqu'à présent, l'armée ukrainienne a toujours réussi à infliger de lourdes pertes aux Russes, même lorsqu'elle se retirait. C'est la logique de la guerre d'usure: celui qui a le plus de souffle, qui s'épuise moins vite, finira par gagner la guerre. Kiev peut donc se moquer de l'endroit où se déroulent les combats, tant que le rapport d'usure lui convient.

Des raisons politiques

Cette logique s'applique également à Koursk: la Russie doit désormais reconquérir son propre territoire au prix de pertes élevées. L'expert militaire Gustav Gressel a indiqué lors d'un entretien avec la chaîne de télévision ZDF que l'attaque ukrainienne sur le sud de la Russie avait également des raisons politiques. Kiev a probablement voulu démontrer sa capacité d'action, car le soutien des Etats-Unis et de l'Allemagne est actuellement hésitant.

Zelensky voulait probablement démontrer que les investissements occidentaux étaient rentables et que l'Ukraine était encore capable de mener des opérations réussies. Le combat politique du président ukrainien est pour l'instant encore plus important que la pression militaire actuelle à Koursk ou à Donetsk.

La situation de l'approvisionnement reste également dramatique pour l'Ukraine. Lundi, Zelensky a de nouveau plaidé pour que les armes occidentales puissent être utilisées plus loin à l'intérieur de la Russie. A cela s'ajoute le fait que l'armée ukrainienne aura besoin de systèmes d'armes plus modernes en provenance de l'Ouest pour pouvoir faire face à la quantité de soldats et de matériel dont dispose l'ennemi.

Mais rien ne le laisse supposer pour l'instant. Les Etats-Unis sont focalisés sur la campagne électorale, la France n'a pas encore de nouveau gouvernement, l'Allemagne réduit de moitié son aide à l'Ukraine. «Si nous continuons comme nous l'avons fait jusqu'à présent, l'Ukraine finira par perdre», a indiqué l'ancien commandant en chef de l'Otan, Philip Breedlove, dans le magazine américain Newsweek. L'Ukraine continue donc de se battre sur plusieurs fronts militaires et politiques.

Le Donbass pourrait s'effondrer

Kiev souhaite donc obtenir des succès militaires rapides à Koursk. Mais la manœuvre de Zelensky pourrait s'avérer une erreur, car si la Russie écrase l'armée ukrainienne à l'est, la confiance dans la capacité de défense de l'Ukraine pourrait être encore plus ébranlée.

Un bon exemple de ce qui se passe actuellement dans l'est du pays est la prise par les Russes de la ville minière de Novohrodivka. Cette dernière a été entièrement conquise en quelques jours, alors que des bâtiments en béton ou une mine auraient permis de la défendre.

L'armée ukrainienne s'est repliée, tandis que les formations russes ont pris le contrôle de la localité, principalement avec de l'infanterie et des véhicules blindés. Les images prises par les drones de l'armée russe ne montrent pratiquement pas de destructions.

L'Ukraine semble actuellement incapable d'impliquer l'armée russe dans des combats de retraite sur cette partie du front. Il est possible que les forces ukrainiennes fassent confiance à leur ligne de défense près de Prokovsk. Le problème est qu'il s'agit de la dernière qui reste dans la région. Si la Russie parvenait à y faire une percée, l'armée de Poutine pourrait perdre le contrôle de l'ensemble du Donbass.

La Russie pourrait avoir besoin de plusieurs années pour y parvenir totalement, mais, malgré cela, Zelensky est sous pression. Alors que le Kremlin déploie des troupes à Koursk, l'Ukraine pourrait, elle aussi, être de plus en plus contrainte de renforcer le front dans le Donbass – c'est un jeu d'échecs permanent dans lequel Kiev n'a jusqu'à présent pas atteint l'un des objectifs stratégiques de l'offensive de Koursk, soit l'affaiblissement de l'intensité de l'attaque russe à Donetsk.

Aucune volonté de négocier

Poutine semble prêt à abandonner temporairement une partie de son territoire pour une victoire dans l'est de l'Ukraine. Une lutte féroce fait actuellement rage entre Kiev et Moscou sur le plan de l'information. Zelensky souligne les succès ukrainiens dans la région de Koursk, Poutine loue de son côté les progrès russes dans le Donbass. Son armée progresse à un «rythme que nous n'avions pas connu depuis longtemps», a-t-il déclaré lundi en Mongolie.

Vladimir Poutine en visite en Mongolie: jusqu'à présent, il ne montre aucune volonté de négocier. Image: keystone

Le Kremlin est lui aussi sous pression, puisque Poutine a de nouveau annoncé, lundi, vouloir chasser les «bandits» ukrainiens de Russie. Mais Moscou semble vouloir prendre son temps, se fiant au fait que l'offensive ukrainienne a désormais été largement stoppée. Il s'agit là encore d'une tactique à haut risque, car plus longtemps les troupes ukrainiennes s'installeront dans la région, plus il sera difficile pour la Russie de reconquérir ces territoires.

Selon Zelensky, un autre objectif de l'offensive du Koursk est de forcer Poutine à s'asseoir à la table des négociations. Cela non plus n'a manifestement pas fonctionné jusqu'à présent. Ces jours-ci, le Kremlin ne laisse planer aucun doute sur le fait que la Russie refuse catégoriquement de négocier. Poutine déclarait encore en mars:

«Négocier maintenant simplement alors qu'ils sont à court de munitions serait ridicule de notre part»

Cela montre que la Russie mise sur la victoire. En psychologie, il existe un terme pour désigner un tel comportement: l'escalade d'engagement. Il s'agit d'un état d'esprit dans lequel une personne a déjà beaucoup investi dans une cause – temps, argent, prestige ou même vie humaine. Dans cet état, les gens ont tendance à s'accrocher à une chose pour compenser ces pertes.

A ce jeu, Poutine a déjà beaucoup perdu. Il continue malgré tout. Mais la question de savoir s'il gagnera au final, s'il parviendra à prendre le contrôle de l'Ukraine, est avant tout entre les mains de l'Occident.