Le monument détruit de Lénine sur la place soviétique à Sudja. Image: Raimond Lüppken

On a suivi les soldats ukrainiens qui ont envahi la Russie

L'offensive ukrainienne à Koursk est en grande partie stoppée. Moscou rassemble une importante force militaire, mais elle ne semble pas pressée de repousser l’ennemi.

Kurt Pelda, Soudja / ch media

Le poste du service de renseignement intérieur russe à la frontière avec l'Ukraine est gravement endommagé. A côté se trouvent un café, un magasin et un distributeur de billets – tous portent les traces des combats ayant eu lieu. Le poste-frontière ukrainien, situé non loin de là, a également reçu bon nombre de projectiles. C'est ici que les combats ont été les plus violents lorsque les Ukrainiens ont envahi la Russie, par surprise, le 6 août.

L'armée de Kiev a réuni un groupe de journalistes nationaux et étrangers pour les conduire à Soudja, dans deux véhicules blindés turcs, afin de faire un compte rendu de la situation – sous surveillance ukrainienne bien sûr. Nous sommes de la partie.

Image: watson

La capitale du district ne comptait qu'un peu plus de 5000 habitants avant l'invasion, mais il s'agit tout de même de la plus grande agglomération conquise à ce jour par les Ukrainiens dans l'oblast russe de Koursk.

La censure ukrainienne prend des mesures strictes

Contrairement à nos reportages dans les zones de combat ukrainiennes, où nous nous déplaçons à chaque fois librement et sans être accompagnés par des gardes armés, il s'agit cette fois d'un voyage guidé avec des conditions strictes: pas de film à travers les vitres du véhicule blindé, stricte obéissance aux ordres des accompagnateurs ukrainiens et pas de liberté de mouvement.

Toutes les photos et vidéos doivent être soumises au ministère ukrainien de la Défense avant d'être publiées. Sur les 25 images soumises par CH Media (dont watson fait partie), quatre ont été censurées. En outre, nous avons dû retirer une séquence vidéo de deux secondes montrant un car postal russe bleu. Le véhicule avait été surélevé et on lui avait apparemment retiré quatre roues.

Les Ukrainiens n’ont pas touché au monument aux soldats soviétiques de la Seconde Guerre mondiale, mais à l’étoile soviétique. Image: Raimond Lüppken

Les censeurs ont surtout insisté pour supprimer les images d'un véhicule civil détruit et d'une maison incendiée. En revanche, CH Media n'a pas eu à présenter le texte. Si cela avait été exigé, nous aurions refusé ou n'aurions pas publié l'article.

Ils carburent au Red Bull

Le conducteur du blindé met la climatisation en marche. Ce n'est pas pour nous déplaire, car nous transpirons passablement sous nos gilets de protection et nos casques. Lorsque le passager, qui est également le commandant du véhicule, boit dans une canette qu'il a apportée, l'odeur intense d'une boisson énergisante se répand dans l'habitacle. Les soldats de Kiev semblent presque se nourrir essentiellement de ce genre de boissons caféinées.

Plaques commémoratives pour les soldats russes tombés au combat. Image: Raimond Lüppken

Ce qui frappe instantanément, c'est à quel point les villages russes que nous traversons sont déserts alors qu'ils semblent à peine détruits. C'est l'une des conséquences de la guerre menée par les Ukrainiens de ce côté-ci de la frontière. Ils attaquent par surprise et avec des formations mobiles à des endroits où les Russes ne s'y attendent pas et où ils ont stationné de petites formations. Dans l'oblast de Koursk, les Russes avaient surtout posté des recrues et de jeunes conscrits.

Une guerre de mouvement - et non pas de position

Partout où cela était possible, les Ukrainiens ont contourné les fortifications et les colonies dans le but d'encercler les soldats russes ou du moins de les couper de leurs lignes de ravitaillement. Les Ukrainiens ont pu s'étendre rapidement, notamment en raison de l'incapacité de la Russie à envoyer rapidement des renforts à Koursk. Mais l'offensive a tout de même été en grande partie stoppée.

Néanmoins, les opérations de contournement et d'encerclement ont permis aux Ukrainiens de capturer, selon les estimations, 600 prisonniers de guerre russes. Les deux parties échangent régulièrement des prisonniers, avec la médiation du Comité international de la Croix-Rouge.

En raison du strict contrôle des informations par Kiev, il est difficile d'évaluer si les Ukrainiens parviennent également à isoler les formations russes stationnées entre la frontière et la rivière Seïm, qui passe au nord de celle-ci. Dans la région, située à l'ouest de la zone contrôlée par les Ukrainiens autour de la petite ville de Soudja, se déroule actuellement une course au ravitaillement et aux chemins de fuite potentiels pour les Russes.

Les Ukrainiens bombardent les ponts sur la rivière Seïm, tandis que les défenseurs russes construisent sans cesse de nouveaux passages avec des édifices improvisés. L'issue de ce combat est incertaine.

Une annonce de recrutement russe promet une prime de l'équivalent de 2 700 francs pour l'entrée dans l'armée. Image: Raimond Lüppken

Kiev estime que Moscou a rassemblé une force d'environ 30 000 hommes dans l'oblast de Koursk. Mais les Russes ne semblent pas pressés de repousser les Ukrainiens. Ils veulent apparemment d'abord s'assurer que les envahisseurs n'avancent pas plus au nord - jusqu'à la route qui relie Rilsk à Koursk.

Ils construisent donc de nombreuses tranchées et fortifications au sud de cet axe de communication. L'objectif final est d'empêcher une avancée ukrainienne jusqu'aux alentours de la centrale nucléaire de Koursk.

Sur la place soviétique

Les Russes auraient repoussé les attaques sur la petite, mais importante colonie de Korenovo. Mais ce n'est pas tout: si l'on en croit le groupe de recherche ukrainien «Deep State», les troupes de Kiev ont dû faire face à leurs premières pertes de territoire à Korenovo.

A Soudja, les soldats nous laissent descendre sur la «place soviétique». Un mémorial de Lénine, ou plutôt ce que les Ukrainiens en ont laissé, se dresse devant le centre culturel criblé de balles. La ville semble déserte. Seuls quelques chiens errent.

Plus tard, quelques civils restés sur place nous diront qu'environ 120 personnes vivent encore à Soudja. Ce sont pour la plupart des personnes âgées. Cela signifierait que près de 98% de la population a fui ou a été évacuée par les autorités. La peur face aux forces ukrainiennes était donc apparemment plutôt importante.

Sur la «place soviétique» se trouve également le barbershop appelé Tiger. Tout le mobilier est intact et l'agenda est encore posé sur le comptoir de la réception. Les rendez-vous des clients y ont été inscrits à la main, accompagnés des prix payés. Le coiffeur a eu son dernier client le 5 août à 17h30. Le jour suivant, les Ukrainiens sont arrivés. Ils ont laissé le salon intact, mais ils ont écrit un message en russe:

«Où est votre armée?»

Le mobilier du salon de coiffure est toujours intact. Image: Raimond Lüppken

Pas de pillage

Un grand bâtiment de l'administration fiscale russe se trouve au bord de la place des Soviets. Un obus a explosé sur l'asphalte juste devant. Les éclats ont criblé la façade de trous et fait éclater les vitres. Dans un magasin voisin, un morceau d'obus a traversé la porte. A l'intérieur, il a touché un grand réfrigérateur, sur la façade duquel est collé un autocollant avec l'inscription allemande «Das ist fantastisch!».

Dans l'espace de vente sont entreposés des machines à laver, des réfrigérateurs, des cuisinières et des aspirateurs neufs d'une valeur équivalente à plusieurs milliers de francs. Les Ukrainiens n'ont pas touché aux marchandises neuves. C'est une différence essentielle avec les envahisseurs russes en Ukraine: lors de visites de localités occupées par les Russes, nous avons vu que tout, mais vraiment tout ce qui était encore utilisable d'une manière ou d'une autre, avait été pillé.

Ces grands-mères russes témoignent de leur admiration pour Poutine. Image: Raimond Lüppken

Près d'un ancien internat, nous rencontrons quelques civils, tous des personnes âgées à l'exception d'une jeune femme. Comme l'approvisionnement en gaz, en électricité et en eau ne se fait plus, les Ukrainiens leur fournissent ici le strict nécessaire en guise d'aide humanitaire, notamment de la nourriture, de l'eau potable et des médicaments.

Les gens n'ont pas l'air effrayés, mais leurs déclarations sont néanmoins à prendre avec précaution compte tenu de la présence de soldats ukrainiens. Ils disent que les Ukrainiens ont décrété un couvre-feu de 17 heures à 10 heures. Il y a une sorte d'autorité d'occupation, comme en témoigne également une voiture civile portant l'inscription «commandement militaire».

La jeune femme raconte qu'elle s'est cachée dans une cave avec d'autres civils. Des soldats russes auraient voulu mettre le groupe en sécurité, mais ils n'auraient finalement pu trouver que trois voitures. Les civils ont donc été contraints de rester et ont été surpris par l'arrivée des Ukrainiens.

Alors que la jeune femme se montre prudemment critique envers le gouvernement russe, quelques grands-mères laissent transparaître une certaine admiration pour Poutine. Du côté ukrainien, on se prépare probablement à un séjour prolongé. Tout ce que l'on sait pour l'instant de la contre-offensive russe, c'est qu'elle finira bien par arriver.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich