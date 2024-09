Trump assure que «des migrants ont mangé des chats»: d'où vient la rumeur

Taylor Swift a piraté le débat entre Donald Trump et Kamala Harris

En matière de sécurité aux frontières, Kamala Harris mise sur le projet de loi qui a été rejeté au début de l'année après que Donald Trump ait fait pression sur les républicains pour qu'ils mettent fin aux négociations. Il s'agirait de l'une des lois sur les frontières les plus conservatrices de l'histoire américaine.

Ceci en raison de la politique stricte en matière de frontières mise en place sous ce président, ainsi qu'aux mesures prises au Mexique et dans d'autres pays de transit pour les migrants en provenance d'Amérique du Sud et des Caraïbes.

La sécurité des frontières est l'un des sujets principaux de la campagne électorale de l'ex-président. Cela, malgré le fait que le nombre de passages illégaux de la frontière en juin était le plus bas jamais enregistré sous l'administration Biden.

Cependant, la propagation de ces rumeurs par des politiciens connus provoque des discussions de plus en plus animées sur les migrants aux Etats-Unis. Un porte-parole de Vance, en référence à son post, a blâmé Kamala Harris et sa «politique de prolongation du statut de protection temporaire» pour la situation. Elle montre que la politique frontalière du gouvernement du président Joe Biden a échoué, dit-on du côté des républicains. Le procureur général veut maintenant examiner les moyens de stopper l'arrivée de nouveaux migrants.

Erik Crew, un avocat de l'Alliance du pont haïtien, à The Hill

Une des lois les plus conservatrices

C'est le cas du post d'une femme disant que le chat d'un ami avait disparu puis avait été retrouvé dans le jardin d'un immigré haïtien — pendu et abattu pour le dîner. Des rumeurs d'animaux domestiques sacrifiés ont également circulé. Aucun de ces incidents n'a pu être prouvé.

«Ils attrapent les canards par le cou dans les parcs, leur coupent la tête, les ramènent chez eux et les mangent»

Mais d'où viennent ces inquiétudes? Environ 20 000 migrants haïtiens se sont installés à Springfield, Ohio, depuis la pandémie. La ville comptait auparavant environ 60 000 habitants. Cet afflux pèse sur les services municipaux et crée des tensions au sein de la population. Le coût du logement a également augmenté. A cela s'ajoute le fait qu'il y a environ un an, un migrant haïtien a percuté un bus scolaire avec sa camionnette. Un enfant est mort dans l'accident.

«Des animaux de compagnie ont été enlevés et mangés par des gens qui ne devraient pas être dans ce pays»

De nombreuses images générées par une IA montrant Donald Trump en train de sauver des canards et des chatons circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Elles sont également partagées par Elon Musk, propriétaire de X, des politiques républicains et le compte officiel des républicains au Commission judiciaire de la Chambre des représentants. Mais il ne s'agit pas d'une collecte de fonds pour les animaux ou de la promotion d'un nouveau calendrier de Trump.

Loin de la frontière américano-mexicaine, à Springfield, Ohio, des canards prétendument décapités et des chats tués alimentent le débat sur l'immigration. Des théories empoignées mardi soir par Trump, face à Kamala Harris.

