Ah, l'Amérique! Ce territoire où la manière de manger son flan peut faire l'objet d'articles pendant trois jours. montage: watson

Analyse

Ce pudding au chocolat peut coûter très cher au rival de Trump

La curieuse manière de Ron DeSantis d'engloutir son pudding au chocolat a remis en question sa capacité à devenir président des Etats-Unis. Explications.

Plus de «International»

Les médias américains sont en émoi. Au centre des discussions: un pudding avalé avec trois doigts. Oui, vous avez bien lu: trois doigts. L'image n'est pas très facile à se figurer, on vous l'accorde.

Rembobinons un peu.

Un animal «affamé»

L'histoire est partie d'un article du Daily Beast, en fin de semaine dernière, consacré à un tout autre sujet que les goûts de Ron DeSantis en matière de dessert. Selon nos confrères américains, le gouverneur de Floride (et candidat putatif à la présidentielle) serait totalement dépourvu des «compétences sociales et humaines» les plus élémentaires.

Les auteurs en veulent pour preuve les curieuses manies du républicain lorsqu'il se trouve en public. Notamment sa propension à dévorer de la nourriture:

«Il s'asseyait dans les réunions et mangeait devant les gens, toujours comme un animal affamé qui n'a jamais mangé auparavant... Il mettait de la merde partout» Un ancien collaborateur

de Ron DeSantis au Daily Beast.

Parmi les histoires peu flatteuses, les journalistes citent un incident survenu en 2019, dans un avion privé entre Tallahassee et Washington. Selon deux sources familières du politicien, DeSantis aurait dégusté un pudding au chocolat... avec trois doigts.

Imaginez si vous deviez en faire de même avec un Tam Tam. image: migros

Il n'existe pas d'images de ce moment. Mais les médias tiennent là un «big scoop».

Réactions ulcérées

Dans la presse américaine, c'est le drame. N'en déplaise à Politico qui décrit en janvier un «amoureux de la nourriture aux racines italiennes». La révélation «troublante» du pudding suscite plus de réactions que sa croisade assumée contre les droits des personnes trans de Floride:

Certains ont désapprouvé. «Les politiciens devraient vraiment envisager de se nourrir seuls dans une pièce sombre, juste pour être en sécurité» The New York Magazine.

D'autres ont imaginé des alternatives: «Il aurait pu essayer de presser l'emballage en plastique et de pousser tout le 'glop' dans sa bouche d'un seul coup» Slate.

Les plus critiques se sont étouffés. «C'est quoi ce bordel? Qui fait ça? N'y avait-il pas une autre manière? Pourquoi trois doigts? Quelle urgence à manger un pudding avant de trouver l'ustentile nécessaire? Pourquoi tout ça? C'EST QUOI CE BORDEL?» Vanity Fair.

Quelques-uns ont tenté de le défendre: «Il n'y a rien de mal à cela. Laissez l'homme manger son pudding!»

de Barack Obama, sur Tommy Vietor, ex-membre de l'équipede Barack Obama, sur Twitter

Il y a eu les intraitables: «Vous ne pouvez pas utiliser vos doigts pour manger du pudding. Voici les règles: si vous avez du pudding, mais que vous n'avez pas de cuillère, alors vous n'avez pas de pudding» Seth Meyers, dans son Late Night Show

Enfin, les plus nobles ont pardonné: «Un doigt fait un ustensile acceptable en cas d'urgence. Et qui d'entre nous n'a pas tenté une étrange manœuvre alimentaire lorsqu'il était coincé dans un avion?» The Intelligencer.

Ouh, la boulette!

Ce n'est pas la sénatrice Amy Klobuchar qui dira le contraire. En 2019, la démocrate a été raillée sur les réseaux sociaux après les révélations du New York Times, suite à un vol de la démocrate vers la Caroline du Sud. Constatant qu'il n'y avait pas de fourchette dans l'avion, Klobuchar s’empare d'un peigne à cheveux pour piquer sa salade.

Ron DeSantis n'est donc pas le premier politicien américain surpris en plein impair et emporté dans le tourbillon du scandale gustatif. En 2019, par exemple, le magazine The Cut se demandait très sérieusement quelle est «la bonne manière de manger un roulé à la cannelle», après la publication de photos du candidat Pete Buttigieg dégustant ses cinnamon rolls comme des ailes de poulet.

Faut avouer que c'est original. image: Gary He

Quant à l'ancien maire de New York, Bill de Blasio, il n'a sans doute pas oublié le tollé politique après s'être attaqué à une pizza, muni... d'un couteau et d'une fourchette. Un péché commis également par la républicaine Sarah Palin et Donald Trump en personne, en 2011.

On ne les reprendra plus. Image: New York Daily News

D'autres encore ont pêché par bon goût: c'est le cas de l'ancien secrétaire d'Etat, John Kerry, qui a osé commander un «cheesesteak» avec du fromage suisse en 2003. Quelques années plus tard, Barack Obama a eu l'audace de demander un peu de moutarde de Dijon pour accompagner son burger dans un restaurant local.

La honte. Image: Corbis Historical

Se prendre les pieds

dans le plat



Aussi rigolos et anecdotiques que semblent ces fails alimentaires, ils peuvent s'avérer lourds de conséquences pour un candidat. Non seulement peu ragoûtante, l'affaire du pudding de Ron DeSantis témoigne d'un manque de considération pour son entourage gênant pour un prétendant chef d'Etat.

Plusieurs observateurs se demandent déjà si le gouverneur, décrit comme «introverti», «réservé» et «un peu sec», ne serait pas aussi dépourvu du charisme nécessaire pour briguer la présidence.

Au moins, il mange sa pizza comme il se doi(g)t.. image: twitter

Le gouverneur de Floride ne s'est même pas encore lancé officiellement qu'on compare déjà sa «campagne» à celle d'Hillary Clinton, en 2016, rabrouée pour sa raideur, ou encore à la «stratégie du sous-sol» de Joe Biden, en 2020, durant laquelle le 46e président a mené campagne depuis sa cave.

La tendance de DeSantis à éviter les bains de foule constitue déjà un talon d'Achille et une aubaine formidable pour ses rivaux dans la course à la Maison Blanche. Depuis peu, Trump compte en profiter et s'est lancé dans une véritable tournée de «vente au détail», à la rencontre des foules et des électeurs dans des restaurants locaux.

«Le plus grand rival de DeSantis n'est-il pas un gars qui aime le ketchup sur un steak bien cuit?» Margaret Hartmann,

rédactrice en chef pour Intelligencer.

Pire encore pour Ron DeSantis que son apparente froideur: l'association à un pudding, dessert mou et sucré à destination des enfants, dans l'imaginaire collectif. En comparaison, son nouveau surnom de «boulette de viande» est presque flatteur pour l'homme politique qui veut paraître dur et masculin.

Ron DeSantis a encore le temps de s'annoncer et de remplir son quota de bains de foule. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui doit se lécher les doigts de ce petit scandale chocolaté - et, jusqu'à preuve du contraire, les doigts de Donald Trump n'ont pas empoigné de pudding, eux.