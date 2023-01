Berlin a décidé d'envoyer des chars de combat Leopard 2 en Ukraine. keystone (montage watson)

Analyse

Kiev en veut toujours plus

A peine Berlin et Washington envoient-ils des chars en Ukraine que des voix s'élèvent pour réclamer des avions de combat. Mais cela a-t-il un sens? Petit tour d'horizon de la situation.

Un article de

Patrick Diekmann

L'Occident a longtemps tergiversé, le gouvernement allemand a longtemps hésité. Mais les choses bougent: Berlin a décidé d'envoyer des chars de combat Leopard 2 en Ukraine et d'autoriser d'autres pays disposant de ces mêmes chars à les réexporter, comme l'Espagne et la Pologne. Avec les Etats-Unis, qui ont prévu d'envoyer leurs chars Abrams, c'est une véritable «alliance des chars» qui s'est mise en place.

Pour le chancelier social-démocrate allemand Olaf Scholz, il s'agit d'un succès diplomatique. L'Ukraine obtient des systèmes d'armes modernes dans sa lutte contre l'envahisseur russe. Mais à peine la décision sur les chars a-t-elle été prise que les Etats-Unis et la France envisagent d'envoyer des avions de combat à Kiev, ce qui ouvre un nouveau débat tendu au Bundestag.

Olaf Scholz s'y refuse, traçant une nouvelle ligne rouge. Car l'opinion publique allemande craint une nouvelle escalade et que l'Allemagne et l'Otan soient entraînées dans une guerre avec la Russie.

Pour utiliser des avions, Kiev doit frapper en Russie

D'un point de vue militaire, l'utilisation d'avions de combat occidentaux en Ukraine ne fait pour l'heure guère de sens. La Russie dispose de l'un des systèmes de défense antiaérienne les plus puissants au monde, capable de surveiller l'espace aérien dans un large rayon et de détruire aisément des avions ukrainiens tentés de survoler la ligne de front. Les systèmes S-400 et S-300 se trouvent dans l'est de l'Ukraine occupée, en Biélorussie, en Crimée... et sur le propre territoire de Moscou, à la frontière ukrainienne.

Si l'Ukraine veut pouvoir faire voler ses avions, elle devra donc avant tout détruire ces batteries et frapper sur le territoire russe. Il s'agit d'une ligne rouge d'importance requise par l'Occident: Kiev doit pouvoir chasser les troupes de Poutine, mais en aucun cas attaquer la Russie sur son propre territoire.

En proposant d'envoyer des avions de combat, les Etats-Unis et la France envoient donc un message à Vladimir Poutine: le territoire russe pourrait être touché. De fait, l'Occident montre que le potentiel d'escalade se situe aussi de son côté, dans cette guerre.

Poutine n'a aucun intérêt à une guerre contre l'Otan

De telles livraisons de véhicules de combat, même d'avions, ne font pas de l'Otan un belligérant au regard du droit international. Moscou, de son côté, estime se trouver dans une guerre par procuration menée contre elle par l'Otan et les Etats-Unis. Un discours qui participe à la propagande et sert aussi à masquer ses échecs militaires en Ukraine.

Vladimir Poutine n'a pas tracé de lignes rouges en ce qui concerne les livraisons d'armes occidentales. Le Kremlin n'a pas fait savoir que la livraison de chars ou d'avions signifie pour elle d'être directement en guerre contre l'Otan. Non sans raison, car l'arsenal conventionnel de la Russie est limité et le chef du Kremlin sait pertinemment qu'il aurait peu de chances face à un Occident uni.

C'est pourquoi Poutine joue sur la peur d'une guerre mondiale pour diviser et affaiblir l'Europe de l'Ouest. Il n'est pas du tout dans son intérêt d'impliquer l'Occident dans cette guerre, bien au contraire.

Qui peut jeter la pierre à Kiev?

L'Ukraine, en revanche, se trouve bel et bien dans une guerre pour sa survie. A première vue, il peut sembler ingrat ou démesuré, d'un point de vue occidental de répondre aux nouvelles exigences de Kiev. Mais qui pourrait leur jeter la pierre? Volodymyr Zelensky a besoin de toutes les armes qu'il peut dans sa lutte contre la Russie.

«Les Ukrainiens luttent pour leur survie. Est-ce tant indécent que cela de tout faire pour vouloir sa survie?» Claudia Major, experte en sécurité t-online

La stratégie de Zelensky autour des avions de combat russes est également d'importance. Après plusieurs attaques ukrainiennes réussies sur des dépôts de l'armée russe, Moscou a décidé de placer ses jets hors de portée de l'artillerie ukrainienne, bien au-delà de la ligne de front. Kiev aimerait donc des missiles à longue portée et d'autres avions de combat pour face à cette menace.

L'Occident ne peut se séparer de ses avions

Car la dynamique de la guerre penche à nouveau du côté de l'armée russe. Poutine a mobilisé des soldats et ses troupes se prépareraient à une grande offensive au printemps. La Russie va probablement tenter de lancer un grand assaut avant que les chars occidentaux n'arrivent sur le champ de bataille.

Les avions de combat seraient d'une grande aide pour Kiev lors de cette bataille à venir. Problème: presque aucun pays occidental ne peut se permettre de se séparer d'un nombre conséquent de ses avions de combat. L'Allemagne ne possède que 140 Eurofighter et moins de 90 Tornado. On ne sait pas combien d'entre eux sont opérationnels, et Berlin a besoin de ces derniers pour sa dissuasion nucléaire.

Le débat international portera plutôt sur la livraison de F-16 américains ou de Mig-29... russes. Les Pays-Bas se sont montrés ouverts à la cession de plusieurs F-16, et la Pologne pourrait céder des Mig-29, vendus par Moscou aux pays de l'ex-URSS lorsque les tensions avec le régime de Poutine étaient moindres. Les Etats-Unis et la France n'ont pas exclu de soutenir l'Ukraine avec des avions de combat. Toutefois, ces démarches ont d'abord une dimension politique, ce sont des avertissements à Poutine.

Avantage au Mig-29

D'un point de vue purement militaire, l'utilisation d'avions de combat est également délicate. Il faudrait disposer de suffisamment de zones de décollage et d'atterrissage. Or, la Russie continue d'attaquer de manière ciblée des infrastructures ukrainiennes avec des drones et des missiles.

Le Mig-29 aurait un avantage: il a déjà prouvé qu'il pouvait également décoller depuis des autoroutes, et les pilotes ukrainiens n'auraient pas besoin d'être formés, l'armée de l'air ukrainienne disposant déjà de ce genre d'appareils.

En fin de compte, il faudrait d'abord que les stratèges militaires occidentaux décident, avec l'Ukraine, quelles livraisons pourraient soutenir au mieux l'Ukraine. La France est davantage sous pression que l'Allemagne, car l'aide française à l'Ukraine a plutôt diminué au cours du deuxième semestre 2022 et la France se refuse pour l'heure à fournir des chars.

Traduit et adapté de l'allemand par nva