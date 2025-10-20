en partie ensoleillé12°
Julia Wandelt n'est pas Maddie McCann

Rebondissement dans l&#039;affaire Maddie McCann, un important témoin a pris la parole. La disparition de la petite Maddie McCann continue d&#039;émouvoir. Alors que les enquêteurs patinent depuis 16 ...
Madeleine McCann, âgée de 3 ans, avait disparu en mai 2007.Keystone

Cette jeune femme n'est pas la petite Maddie

Julia Wandelt, 24 ans, prétendait être Maddie McCann, disparue en 2007. Mais une expertise n'a démontré aucune correspondance entre son ADN et celui de la fillette.
20.10.2025, 17:1820.10.2025, 17:18

Une femme ayant prétendu pendant des années être Madeleine McCann, la fillette britannique disparue en 2007 au Portugal, «ne peut être la fille biologique» des époux McCann. La déclaration vient lundi d'une scientifique devant le tribunal de Leicester en Angleterre, s'appuyant sur des analyses ADN.

Julia Wandelt, une Polonaise de 24 ans, est jugée depuis deux semaines pour avoir harcelé la famille McCann pendant plus de deux ans et demi, leur écrivant et leur téléphonant à de multiples reprises en prétendant être leur fille Maddie.

Julia Wandert, prétendant être Maddie McCann, démentie par un test ADN
Julia WandeltImage: X

A son arrestation en février 2025, un test ADN avait été effectué par la police sur Wandelt et comparé avec les échantillons de l'ADN de Maddie, récoltés sur son oreiller par les enquêteurs quelques jours après sa disparition. «Il n'y a pas de correspondance» entre son ADN et celui de la fillette, a déclaré l'experte scientifique Rosalyn Hammond devant la cour.

«Julia Wandelt ne peut pas être Madeleine McCann»
Rosalyn Hammond

«Le profil ADN de Julia Wandelt montre qu'elle n'est pas l'enfant biologique de Kate et Gerry McCann, ni d'aucun des deux» séparément, a dit l'experte. Wandelt avait elle-même produit des résultats établissant selon elle une correspondance de 70% entre son ADN et celui de Maddie.

Multiples rebondissements

Madeleine McCann, âgée de 3 ans, avait disparu en mai 2007 d'un logement de vacances dans l'Algarve, alors que ses parents dînaient dans un restaurant voisin. Sa disparition, qui n'a jamais été élucidée, a eu un retentissement mondial et l'enquête a connu de multiples rebondissements.

Depuis le début du procès de Wandelt, les époux McCann, mais aussi le frère et la soeur de Maddie, des jumeaux âgés de 20 ans, ont raconté l'«angoisse» et le stress provoqués par les revendications et l'«intrusion» de l'accusée dans leur vie privée. (jzs/ats)

