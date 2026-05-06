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Giorgia Meloni répond avec humour à ses deepfakes sexuels

epa12919867 Italian Prime Minister Giorgia Meloni speaks during a press conference following a Cabinet meeting that approved the employment decree in Rome, Italy, 28 April 2026. EPA/ANGELO CARCONI
Giorgia Meloni se défend contre les deepfakes la visant.Image: keystone

Giorgia Meloni répond avec humour à ses deepfakes sexuels

Comme d'autres politiciennes et de nombreuses femmes, Giorgia Meloni est la cible de nombreux deepfakes sexuels. Elle répond avec humour.
06.05.2026, 11:4106.05.2026, 11:41

La première ministre italienne Giorgia Meloni passe à l’offensive contre des photos d’elle générées par l’IA et appelle à un comportement responsable.

Diverses fausses images d’elle circuleraient actuellement, présentées comme authentiques par «quelque adversaire zélé», écrit la politicienne sur X. Meloni accompagne son avertissement d’une image la montrant en sous-vêtements.

Elle répond à ses fakes avec humour: «Je dois reconnaître que la personne qui les a créées, du moins dans le cas joint, m’a même nettement améliorée», écrit-elle. «Mais il n’en reste pas moins qu’on utilise désormais vraiment tout pour attaquer et inventer des contre-vérités.»

Avec ce message publié sur X, Meloni riposte contre les deepfakes.
Avec ce message publié sur X, Meloni riposte contre les deepfakes.screenshot: x

Mais il ne s’agit pas seulement d’elle, souligne Giorgia Meloni, en ajoutant:

«Les deepfakes sont un instrument dangereux, car ils peuvent tromper, manipuler et atteindre n’importe qui. Moi, je peux me défendre. Beaucoup d’autres ne le peuvent pas.»

C’est pourquoi une règle devrait toujours s’appliquer: «D’abord vérifier, ensuite croire, et seulement ensuite partager.» Car ce qui lui arrive aujourd’hui pourrait arriver à n’importe qui demain. La réaction de Giorgia Meloni aux deepfakes a suscité une forte attention et des milliers de partages. (sda/dpa/hun)

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