Giorgia Meloni répond avec humour à ses deepfakes sexuels
La première ministre italienne Giorgia Meloni passe à l’offensive contre des photos d’elle générées par l’IA et appelle à un comportement responsable.
Diverses fausses images d’elle circuleraient actuellement, présentées comme authentiques par «quelque adversaire zélé», écrit la politicienne sur X. Meloni accompagne son avertissement d’une image la montrant en sous-vêtements.
Elle répond à ses fakes avec humour: «Je dois reconnaître que la personne qui les a créées, du moins dans le cas joint, m’a même nettement améliorée», écrit-elle. «Mais il n’en reste pas moins qu’on utilise désormais vraiment tout pour attaquer et inventer des contre-vérités.»
Mais il ne s’agit pas seulement d’elle, souligne Giorgia Meloni, en ajoutant:
C’est pourquoi une règle devrait toujours s’appliquer: «D’abord vérifier, ensuite croire, et seulement ensuite partager.» Car ce qui lui arrive aujourd’hui pourrait arriver à n’importe qui demain. La réaction de Giorgia Meloni aux deepfakes a suscité une forte attention et des milliers de partages. (sda/dpa/hun)