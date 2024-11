Ce méga-projet en Arabie Saoudite aurait déjà fait 21 000 morts

L'Arabie saoudite construit des gratte-ciel dans le désert sur une surface aussi grande que la Belgique. Au-delà de l'investissement financier pharamineux, ce projet de ville futuriste coûte énormément de vies humaines.

Matti Hartmann / t-online

Les travaux de construction du projet futuriste «Saudi Vision 2030» aurait déjà coûté la vie à 21 000 travailleurs du Népal, du Bangladesh et de l'Inde. C'est le chiffre avancé par un documentaire de la chaîne de télévision britannique ITV. Et il correspond aux données déjà collectées par d'autres. Au printemps, le Guardian avait indiqué que le gouvernement du Bangladesh avait dénombré 1502 décès de ses ressortissants travaillant sur le chantier, rien qu'en 2022.

La «Vision 2030» saoudienne a été annoncée en 2016 par le prince Mohammed bin Salman et comprend de nombreux grands projets. Le projet phare a été baptisé «The Line»: une ville filiforme longue de 170 kilomètres, mais large de 200 mètres seulement. Neuf millions de personnes devraient un jour vivre dans cette métropole qui s'étend à travers le désert, dans un immense bâtiment de 500 mètres de haut. Selon les plans, il devrait y avoir un métro supersonique qui ne mettrait que 20 minutes pour se rendre d'un bout à l'autre de la ville.

«The Line» fait partie du gigantesque projet de ville nouvelle «Neom», qui doit s'étendre sur une surface totale de 26 500 kilomètres carrés, soit presque la taille de la Belgique. Sur Internet, l'Arabie saoudite ne tarit pas d'éloges sur ce projet. Tout doit devenir ultramoderne, permettre une économie circulaire sans CO2 et créer un «avenir meilleur».

Mais selon les organisations de défense des droits de l'homme, le royaume a choisi des méthodes moyenâgeuses pour y parvenir. Les autorités saoudiennes auraient ainsi autorisé le meurtre de Bédouins qui doivent être déplacés de force pour le projet, a indiqué la BBC en mai.