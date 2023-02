Voici à quel point il est facile d'acheter un char de combat

Ceux qui ont toujours voulu posséder un Leopard 1 trouveront leur bonheur à l'étranger. Des entreprises privées y vendent du matériel de guerre... bien que les passionnés ne soient pas toujours autorisés à en posséder.

Charlotte Tamis, Tobias Esser

Plus de «International»

Un article de

«A la recherche de pièces détachées militaires ou de véhicules militaires de qualité?»: voici comment un fournisseur polonais de véhicules militaires interpelle les visiteurs de son site. Comme lui, de nombreuses entreprises privées vendent sur différentes plateformes internet des véhicules militaires lourds. Parmi eux, des chars réformés et démilitarisés.

>>> Suivez en direct l'évolution de la guerre en Ukraine

Sur le site polonais «toysforboys4.eu», par exemple, un Leopard 1A5 est à vendre. «Modèle allemand, état de marche impeccable, très complet», peut-on lire à côté des photos du char. Si l'exportation est possible dans le monde entier, l'acheteur potentiel ne peut toutefois connaître le prix du véhicule que sur demande.

Leopard 1A5. Image: imago images

Le Marder 1A3 également proposé semble en revanche avoir déjà trouvé un acheteur. Sur le site, il est marqué «vendu». Ce char était le principal système d'arme de la Bundeswehr dans les années 1970. Le logo de la Bundeswehr est d'ailleurs toujours reconnaissable sur certaines photos.

Ce sujet pourrait vous intéresser: Commentaire Armes suisses à l'Ukraine: le sondage qui gifle les «pacifistes» de Antoine Menusier

Détention illégale

Sur «panzerverkauf.de», un fournisseur tchèque explique comment les armes de guerre sont livrés chez les collectionneurs. Le transport de tels chars ne poserait «aucun problème». Pour le trajet prévu «hors gabarit», une autorisation de transit s'avérerait toutefois nécessaire. Le déroulement de l'autorisation varie selon les États, «mais ne dure pas plus de trois semaines», précise l'entreprise. Sur des images, on peut également voir comment des chars et même un hélicoptère ont été fixés sur des camions ou des trains.

Tous les objets mis en vente doivent être démilitarisés si l'acheteur «n'a pas l'autorisation de posséder l'arme en question», ajoute «panzerverkauf.de». Une telle démilitarisation comprend l'arme et le châssis correspondant.

Un collectionneur interrogé par le Redaktionsnetzwerk Deutschland tempère toutefois. D'après le portail d'informations allemand, il n'est «même pas nécessaire d'essayer» de se faire livrer des armes lourdes à son domicile:

«Aujourd'hui, [les fans de matériel de guerre historique] ne peuvent plus faire entrer un char de combat dans le pays en tant que collectionneur» Redaktionsnetzwerk Deutschland

En 2015, les autorités ont saisi près de Kiel, au Nord de l'Allemagne, un véhicule blindé Panther de 40 tonnes datant de la Seconde Guerre mondiale. En 2021, le propriétaire a été condamné à une peine d'un an et cinq mois avec sursis pour détention illégale d'armes, de munitions et d'explosifs. Il a également dû s'engager à vendre le char de type Panther ainsi qu'un canon antiaérien de calibre 8,8 centimètres qu'il possédait également.