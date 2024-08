Fusillade dans un lycée en Bosnie: trois employés tués

Malgré des opérations de récupération d'armes dans les années qui ont suivi le conflit (1992-1995) et une amnistie pour leurs détenteurs, plus de 31 habitants sur 100 possèdent une arme à feu en Bosnie, selon le projet de recherche Small Arms Survey (SAS).

La fusillade est survenue peu après 10h dans une école à Sanski Most, dans le nord-ouest du pays des Balkans. «Cet homme qui a utilisé une arme militaire, un fusil automatique, a tué trois employés de l'école, et a essayé de se suicider» sur place, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police cantonale, Adnan Beganovic. Les victimes sont le «directeur du lycée, une secrétaire et une professeure d'anglais», selon la même source.

Taylor Swift perturbe (encore) la campagne présidentielle

Donald Trump redoute tellement le moment où la pop star donnera son soutien à Kamala Harris, qu'il se défend avec des photos trafiquées. Ce n'est pas un hasard: alors que la convention démocrate a démarré ce lundi, les rumeurs vont bon train sur la présence de Taylor à Chicago cette semaine.

Taylor Swift va-t-elle soutenir publiquement la candidature de Kamala Harris? Si oui, quand? Et comment? Des questions si tenaces qu'elles éclipsent presque le programme officiel (et connu) de la Convention nationale démocrate, qui a démarré lundi. Ce raout, qui se déroule à Chicago et s'envisage comme une grande fête à la gloire de la vice-présidente et de son colistier Tim Walz, serait le moment idéal pour que la pop star appelle à voter pour Kamala Harris.