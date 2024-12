L’Ukraine dévoile son canon laser capable d’abattre des jets russes

Le laser britannique Dragonfire: cette arme ne sera disponible qu'en 2027, mais l'Ukraine entend prendre les devants avec son propre canon laser. Image: Ministère britannique de la Défense

L’Ukraine dispose d’une nouvelle arme dans sa lutte contre la Russie. Avec son laser «Trident», Kiev serait désormais capable d’abattre des avions à plusieurs kilomètres d’altitude.

L’Ukraine vient de dévoiler une nouvelle arme révolutionnaire dans sa lutte contre la Russie. Avec son laser Tryzub, il serait désormais possible d’abattre des avions volant à plusieurs kilomètres d’altitude.

Ce nom symbolique n’a rien d’anodin: le Tryzub, qui signifie trident en ukrainien, est un emblème national qui figure fièrement sur les armoiries du pays. C’est le colonel Vadym Sukharevsky, commandant des forces pour les systèmes sans pilote, qui a annoncé la nouvelle lundi, via l’agence de presse Interfax. Il a déclaré:

«Si je ne me trompe pas, l’Ukraine est aujourd’hui le cinquième pays au monde à disposer d’une arme laser. Désormais, nous pouvons abattre des avions à des altitudes dépassant deux kilomètres grâce à ce laser.»

Vadym Sukharevsky, le commandant de la branche de l'armée ukrainienne dédiée aux drones. Image: ArmyInfrom

Lors de son intervention à la conférence «European Defense Industry: Perspectives for Cooperation with the Ukrainian Defense Industry», Vadym Sukharevsky a lancé: «Ce laser est réel et prêt à l'emploi.» L’arme est encore en phase de développement et de renforcement, mais il n’a pas fourni plus de détails. Ces informations n’ont pour l’instant pas été vérifiées de manière indépendante.

Une industrie de défense ukrainienne en plein essor

D’après Reuters, le nom symbolique de cette nouvelle arme laisse penser qu’elle a été conçue et fabriquée en Ukraine. Ce ne serait pas une surprise, car depuis l’invasion russe en février 2022, l’Ukraine a intensifié la production locale de ses armements. Face aux retards de livraison de certains partenaires, le pays a choisi de développer ses propres capacités.

D'ailleurs, certains alliés préfèrent désormais financer directement l’industrie de défense ukrainienne, permettant une production sur place. Ce modèle, surnommé le «modèle danois», a prouvé son efficacité (On vous l'explique ici ☝️).

Dans le cas des armes laser, l’Ukraine n’a pas attendu le feu vert des puissances étrangères. En avril, l’ancien ministre britannique de la Défense Grant Shapps avait évoqué le laser Dragonfire, qui aurait pu être déployé en Ukraine. Cependant, cette arme ne sera prête qu’en 2027.

L’innovation ukrainienne ne s’arrête pas aux lasers

L’Ukraine ne limite pas ses avancées à la technologie laser. Le ministre de la Défense, Rustem Umerov, a récemment annoncé la production en série du Palianytsia, un hybride léger combinant missiles et drones, conçu pour renforcer encore les capacités militaires ukrainiennes. Les drones jouent un rôle central dans les stratégies des deux camps et sont devenus un atout incontournable sur le champ de bataille.

Le colonel Vadym Sukharevsky a également mis en lumière l’importance stratégique des «reines des drones», capables de frapper des cibles situées loin derrière les lignes ennemies. Avec une portée de 70 kilomètres, ces appareils peuvent transporter deux drones FPV (First-Person View), des appareils équipés de caméras permettant un pilotage immersif en temps réel.

«Ces "reines des drones" sont un véritable tournant stratégique», a déclaré Vadym Sukharevsky. Créées il y a moins de six mois, les forces ukrainiennes pour les systèmes sans pilote comptent déjà des unités spécialisées capables d’opérer dans les airs, sur terre et en mer. (adaptation jah)