L'Ukraine pourrait bientôt frapper la Russie depuis très loin

Traduit et adapté par Noëline Flippe

Le nom Palianytsia fait référence à un pain ukrainien spécial, dont le nom est particulièrement difficile à prononcer pour les personnes dont ce n'est pas la langue maternelle, et qui est donc utilisé pour démasquer les agents étrangers dans les forces armées ukrainiennes.

Les drones-missiles sont également nettement moins chers que les missiles de croisière traditionnels. Ainsi, le colonel de réserve et expert militaire ukrainien Roman Svitan, interrogé par Novaya Gazeta Europe, estime que le coût d'un drone Palianytsia devrait être d'environ 95 000 euros. A titre de comparaison, un Taurus coûte environ 900 000 euros et le système Storm Shadow livré par le Royaume-Uni à l'Ukraine a un prix unitaire de près de 2,5 millions d'euros.

Comparée aux missiles de croisière classiques tels que le système Taurus en provenance d'Allemagne, qui sont également propulsés par un moteur turboréacteur, le Palianytsia possède certes une charge explosive bien plus petite. Cependant, contrairement à certains types de missiles de croisière, elle peut modifier sa trajectoire après son lancement , ce qui représente un avantage tactique considérable.

L'avantage décisif par rapport au drone iranien réside cependant dans son moteur. Alors que le Shahed est propulsé par une hélice et reste donc relativement lent, le Palianytsia est équipé d'un moteur à réaction, ce qui le rend beaucoup plus difficile à intercepter. En raison de ce mode de propulsion, ce type de drone est également appelé drone-missile.

La nouvelle arme est similaire dans sa conception au drone Shahed utilisé par la Russie, et la taille des ogives est également comparable. Dans une interview accordée au Kyiv Independent, l'expert militaire Federico Borsari estime que le «Palianytsia» pourrait probablement transporter une charge explosive d'environ 50 kilogrammes.

Le Palianytsia est un drone équipé d'un moteur à réaction et d'une ogive explosive. Ce qui le distingue, c'est sa portée impressionnante pouvant atteindre 700 kilomètres. Cela permet à l'Ukraine de frapper des cibles situées loin à l'intérieur du territoire russe. Selon les estimations des experts militaires, environ 20 bases aériennes de l'armée russe se trouveraient à portée de ce drone nouvellement développé.

