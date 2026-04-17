Oleksiï Kravtchouk, 62 ans, est directeur artistique du Théâtre académique «People and Dolls» de Lviv. Il est aussi metteur en scène, comédien et vétéran de guerre. Photographié ici le 25 mars 2026. Image: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Avec «Saint Nicolas», le sniper ukrainien devenu marionnettiste

Ancien sniper ukrainien blessé au front, Oleksiï Kravtchouk raconte la guerre à travers un spectacle de marionnettes, en hommage à ses camarades tombés au combat.

Tetiana DZHAFAROVA, Lviv, Ukraine / AFP

Plus de «International»

De la gâchette aux poupées: un ancien tireur d'élite de l'armée ukrainienne a troqué son arme pour un spectacle de figurines, son activité d'avant-guerre, qu'il dédie désormais à ses frères d'armes tombés en tentant de repousser l'invasion russe.

Engagé volontaire dès le début de l'invasion massive de son pays par la Russie en 2022, Oleksiï Kravtchouk, nom de guerre «Saint Nicolas», a été blessé en mai de la même année dans l'est de l'Ukraine.

Un spectacle inspiré par la guerre

Une fois rétabli, ce solide barbu grisonnant, aujourd'hui âgé de 62 ans, a commencé à évacuer les dépouilles de ses camarades morts au combat.

👉 L'actu en direct sur la guerre en Ukraine, c'est ici

Démobilisé quand il a atteint la soixantaine, il relate dorénavant sa vie, civile et militaire, à travers des récits théâtraux mis en scène avec de petites figurines filiformes blanches. Lors d'une récente représentation à Lviv (ouest de l'Ukraine), à laquelle assistaient des journalistes et un public rassemblé dans une petite salle, il a confié:

«Ce spectacle est dédié à la mémoire de mes camarades qui se sont battus dans mon unité et y sont tombés. Mes camarades m'ont sauvé la vie. Alors, c'est pour eux.»

Cette photographie montre un portrait d’Oleksiï Kravtchouk, vêtu de son uniforme militaire. Image: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Quand Oleksiï Kravtchouk est revenu à Lviv après sa blessure, un ami, qui avait créé ces poupées en papier, les lui a offertes. Il s'en est servi pour concevoir une représentation intitulée Wings («Ailes», en français) dans le théâtre où il travaillait avant la guerre.

Sur scène, il les retire une à une d'une valise en cuir bien fatiguée. Chacune représente un personnage de sa vie, notamment des soldats avec lesquels il a combattu.

Les marionnettes et la valise utilisées lors de la représentation du spectacle «Wings». Image: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

«La tendresse et les messages véhiculés par ces poupées sont très importants», a-t-il expliqué, estimant que les messages en question peuvent offrir au public «une raison de vivre» supplémentaire. Issu d'une famille d'acteurs et d'artistes, Oleksiï Kravtchouk dirige son propre théâtre. Il affirme:

«Nous ne nous battons pas tant, comme le disent les sages, pour un territoire, mais avant tout pour notre culture, et la culture est faite de personnes vivantes. Cette guerre sera longue, c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. Chacun de nous doit faire sa part là où il se trouve.»