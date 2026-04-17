Avec «Saint Nicolas», le sniper ukrainien devenu marionnettiste
De la gâchette aux poupées: un ancien tireur d'élite de l'armée ukrainienne a troqué son arme pour un spectacle de figurines, son activité d'avant-guerre, qu'il dédie désormais à ses frères d'armes tombés en tentant de repousser l'invasion russe.
Engagé volontaire dès le début de l'invasion massive de son pays par la Russie en 2022, Oleksiï Kravtchouk, nom de guerre «Saint Nicolas», a été blessé en mai de la même année dans l'est de l'Ukraine.
Un spectacle inspiré par la guerre
Une fois rétabli, ce solide barbu grisonnant, aujourd'hui âgé de 62 ans, a commencé à évacuer les dépouilles de ses camarades morts au combat.
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Démobilisé quand il a atteint la soixantaine, il relate dorénavant sa vie, civile et militaire, à travers des récits théâtraux mis en scène avec de petites figurines filiformes blanches. Lors d'une récente représentation à Lviv (ouest de l'Ukraine), à laquelle assistaient des journalistes et un public rassemblé dans une petite salle, il a confié:
Quand Oleksiï Kravtchouk est revenu à Lviv après sa blessure, un ami, qui avait créé ces poupées en papier, les lui a offertes. Il s'en est servi pour concevoir une représentation intitulée Wings («Ailes», en français) dans le théâtre où il travaillait avant la guerre.
Sur scène, il les retire une à une d'une valise en cuir bien fatiguée. Chacune représente un personnage de sa vie, notamment des soldats avec lesquels il a combattu.
«La tendresse et les messages véhiculés par ces poupées sont très importants», a-t-il expliqué, estimant que les messages en question peuvent offrir au public «une raison de vivre» supplémentaire. Issu d'une famille d'acteurs et d'artistes, Oleksiï Kravtchouk dirige son propre théâtre. Il affirme: