Un exemple de Nature morte à la Guitare, dont Picasso a peint plusieurs variantes. image: wikipedia

Ce Picasso à 600 000 euros s'est perdu dans la nature

Un tableau de Pablo Picasso s’est mystérieusement volatilisé entre Madrid et Grenade, où il devait être exposé. La police espagnole a ouvert une enquête sur cette disparition digne d’un film de braquage : «Nature morte à la guitare», une toile estimée à 600 000 euros, s’est tout simplement évaporée en chemin, selon la presse locale.

La police espagnole a ouvert une enquête après la disparition d'un tableau de Pablo Picasso lors de son transfert de Madrid à Grenade, où il devait être exposé, a-t-on appris jeudi de sources policières. Ces sources n'ont toutefois pas pu fournir à l'AFP plus de détails sur cette affaire rocambolesque.

Selon la presse locale à Grenade, dans le sud de l'Espagne, le tableau «Nature morte à la guitare», peint au début du XXe siècle par Picasso, devait être exposé au public à partir de la semaine dernière à la Fondation Caja Granada. Cette huile sur toile est estimée à environ 600 000 euros.

Toutes les œuvres présentées dans la ville andalouse proviennent de collections privées, selon un communiqué des organisateurs. La valeur inestimable des œuvres de Picasso en fait des cibles privilégiées pour les voleurs.

En 1976, par exemple, plus de 100 tableaux de l'artiste espagnol avaient été volés à Avignon, dans le sud-est de la France. L'ensemble des toiles avait toutefois fini par être retrouvé. Il ne reste plus qu'à espérer que «La Nature à la guitare» connaisse le même destin. (mbr/afp)