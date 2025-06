Le marché de l’art parie sur la relève à Art Basel

«On assure de plus en plus de trentenaires pour des collections de 300 000, 500 000, 1 million d'euros», note-t-il. «Il s'agit de start-uppers qui ont réussi, de banquiers d'affaires, d'avocats ou parfois de gens qui ont hérité», et débutent leur collection «très jeunes», avec des choix parfois «très radicaux», observe-t-il.

Avec les incertitudes économiques et géopolitiques, montées d'un cran supplémentaire avec les tensions entre Israël et l'Iran, «les investisseurs se tournent très fortement vers l'or», explique-t-il.

Selon un rapport réalisé pour la foire par Arts Economics et la banque UBS, le marché de l'art avait déjà ralenti en 2023, puis chuté de 12% au niveau mondial en 2024, à 57,5 milliards de dollars selon leurs estimations, le recul touchant en particulier les oeuvres à plus de dix millions de dollars.

Malgré un contexte économique tendu et des ventes globalement en baisse, Art Basel mise sur une nouvelle génération de collectionneurs pour insuffler un second souffle au marché.

Voici l'ampleur de la hausse des prix de l'immobilier dans votre canton

L'immobilier suisse affiche des prix en hausse presque constante depuis maintenant un quart de siècle. Mais jusqu'à quand?

La Banque Nationale suisse (BNS) a a abaissé, jeudi, son taux directeur d'un quart de point de pourcentage pour le ramener à 0%, s'abstenant pour l'instant de re-basculer en terrain négatif. La banque fait aujourd'hui face à une inflation négative: en mai, les prix à la consommation étaient légèrement plus bas qu'un an auparavant. Si la tendance perdure, on pourra parler de déflation. En tenant compte de cela, de nombreuses entreprises verraient ainsi leurs recettes diminuer et leurs dettes augmenter.