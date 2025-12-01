brouillard
Réseau pédopornographique «satanique» démantelé en Australie

A police officer patrols a street where houses were vandalized with anti-Israel slogans in the Sydney suburb of Woollahra, Australia, Wednesday, Dec. 11, 2024. (AP Photo/Mark Baker)
La police australienne a annoncé lundi avoir inculpé quatre hommes à Sydney (image d'archives).Keystone

Un réseau pédopornographique «satanique» démantelé en Australie

Quatre hommes ont été inculpés à Sydney. La police aurait trouvé des milliers de vidéos «abominables» de violences sur des enfants.
01.12.2025, 06:4901.12.2025, 06:49

La police australienne a annoncé lundi avoir inculpé quatre hommes à Sydney, soupçonnés d'appartenir à un réseau partageant du contenu pédopornographique «satanique».

«Au cours de l'enquête, les enquêteurs ont découvert un réseau pédophile basé à Sydney qui participait activement à la possession, à la distribution et à la mise à disposition de ce contenu par le biais d'un site Internet géré à l'échelle internationale», a indiqué la police de l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud dans un communiqué.

Amazon vend des poupées sexuelles d'apparence enfantine

L'un des quatre hommes arrêtés jeudi, âgé de 26 ans, est accusé d'avoir occupé un rôle de premier plan dans le groupe. Il a été inculpé de 14 chefs d'accusation, dont l'utilisation de service de télécommunication pour mettre à disposition et accéder à des documents pédopornographiques.

Vidéos «abominables»

Les trois autres hommes, âgés de 39, 42 et 46 ans, ont été appréhendés dans un immeuble et inculpés d'une série d'infractions liées au contenu pédopornographique. Tous les quatre se sont vu refuser la liberté sous caution dans l'attente de leur comparution devant le tribunal.

«En raison de la nature des documents qu'ils partageaient et des conversations dont nous avons pris connaissance, nous étions préoccupés pour les enfants avec lesquels ces personnes pourraient entrer en contact», a expliqué la commissaire Jayne Doherty, de la brigade des crimes sexuels, lors d'une conférence de presse.

Un entraîneur pédophile romand agressait ses joueurs

La police a saisi plusieurs appareils électroniques, sur lesquels elle aurait trouvé des milliers de vidéos «abominables» de violences sur des enfants âgés de 5 à 12 ans, ainsi que des actes de zoophilie. «Le partage de matériel pédopornographique est malheureusement en augmentation», a dénoncé Doherty, ajoutant travailler «pour identifier les enfants concernés et leur porter secours dès que possible». (jzs/ats)

