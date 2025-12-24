ciel couvert
DE | FR
burger
International
avion

Un vol Vueling Paris-Ibiza a été dérouté

in the photo an Airbus A320-232 of the Vueling company PUBLICATIONxNOTxINxITA Copyright: xAlbertoxLoxBiancox/xipa-agency.netx/xAlbertoxLoxBiancox IPA_Agency_IPA59029186
Un Airbus A320 de la compagnie espagnole Vueling a eu un imprévu (image d'archives).Image: www.imago-images.de

Un vol Paris-Ibiza a été dérouté

En raison «d'un problème technique», un appareil de la compagnie espagnole Vueling a dû atterrir d'urgence mardi à Clermont-Ferrand (F).
24.12.2025, 07:1424.12.2025, 07:14

Un Airbus A320 de la compagnie espagnole Vueling, qui devait relier Paris-Orly à l'île espagnole d'Ibiza, a dû atterrir en urgence mardi à l'aéroport de Clermont-Ferrand, dans le centre de la France, à la suite «d'un problème technique». Les 164 passagers ont continué leur voyage avec un avion de remplacement.

L'A320 a dû se dérouter à la suite d'un «problème technique mineur», a indiqué le service de communication de l'aéroport de Clermont-Ferrand, sans préciser la nature du «problème».

Pourquoi Easyjet aura le monopole sur cet aéroport suisse durant un mois

L'avion «a atterri vers 18h00 et s'est parqué sans aucune assistance», a-t-on ajouté. Les 164 passagers devaient redécoller peu avant 21h00 dans un autre A320 de Vueling «venu de Barcelone», a-t-on précisé.

Trois jours après un autre incident

La compagnie espagnole a confirmé à l'AFP que le vol avait été détourné vers Clermont-Ferrand «en raison d'un problème technique», et qu'un «avion de remplacement» devait leur permettre de rejoindre «leur destination finale».

Cet incident survient trois jours après qu'un A320 d'Air France Paris-Ajaccio a dû aussi être dérouté d'urgence à Lyon à la suite d'un problème moteur. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Ces avions ont frôlés la catastrophe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une «tempête de Noël très dangereuse» menace Los Angeles
Des pluies torrentielles sont attendues en Californie ce mercredi, avec un important risque d'inondations. Des centaines d'habitants sont appelés à évacuer.
Les autorités de Los Angeles ont ordonné l'évacuation de centaines de personnes en raison du risque de dangereuses inondations posé par les pluies torrentielles attendues sur la Californie mercredi. Jusqu'à 30 cm de précipitations sont attendus par endroits.
L’article