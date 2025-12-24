Un Airbus A320 de la compagnie espagnole Vueling a eu un imprévu (image d'archives). Image: www.imago-images.de

Un vol Paris-Ibiza a été dérouté

En raison «d'un problème technique», un appareil de la compagnie espagnole Vueling a dû atterrir d'urgence mardi à Clermont-Ferrand (F).

Un Airbus A320 de la compagnie espagnole Vueling, qui devait relier Paris-Orly à l'île espagnole d'Ibiza, a dû atterrir en urgence mardi à l'aéroport de Clermont-Ferrand, dans le centre de la France, à la suite «d'un problème technique». Les 164 passagers ont continué leur voyage avec un avion de remplacement.

L'A320 a dû se dérouter à la suite d'un «problème technique mineur», a indiqué le service de communication de l'aéroport de Clermont-Ferrand, sans préciser la nature du «problème».

L'avion «a atterri vers 18h00 et s'est parqué sans aucune assistance», a-t-on ajouté. Les 164 passagers devaient redécoller peu avant 21h00 dans un autre A320 de Vueling «venu de Barcelone», a-t-on précisé.

Trois jours après un autre incident

La compagnie espagnole a confirmé à l'AFP que le vol avait été détourné vers Clermont-Ferrand «en raison d'un problème technique», et qu'un «avion de remplacement» devait leur permettre de rejoindre «leur destination finale».

Cet incident survient trois jours après qu'un A320 d'Air France Paris-Ajaccio a dû aussi être dérouté d'urgence à Lyon à la suite d'un problème moteur. (jzs/ats)