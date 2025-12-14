ciel couvert
L'aéroport de Bâle fermera cinq semaines, sauf pour Easyjet

Pourquoi Easyjet aura le monopole sur cet aéroport suisse durant un mois

L’EuroAirport de Bâle-Mulhouse rénovera sa piste principale pendant cinq semaines. En théorie, toutes les compagnies pouvaient se tourner vers la piste secondaire de l'aéroport pour décoller et atterrir. Mais une seule a décidé de tenter le coup.
14.12.2025, 11:5714.12.2025, 11:57
Benjamin Wieland / ch media
L&#039;EuroAirport de B�le-Mulhouse a �t� �vacu� jeudi en raison d&#039;une alerte � la bombe (archives).
Bien que situé sur le territoire français, l'aéroport de Bâle-Mulhouse est binational dans son fonctionnement.Keystone

Au printemps prochain, l’EuroAirport (EAP) procédera à la rénovation de sa piste principale pendant cinq semaines. Entre le 15 avril et le 20 mai 2026, l’aéroport binational franco-suisse continuera toutefois de fonctionner à minima: EasyJet assurera un service réduit sur la piste secondaire. Toutes les autres compagnies desservant Bâle-Mulhouse suspendront en revanche leurs vols durant la fermeture, la piste étant trop courte pour leurs appareils.

«Les différentes compagnies ont étudié la possibilité de maintenir leurs vols en utilisant la piste est-ouest pendant les travaux», nous explique Manuela Witzig, porte-parole de l’EAP. Mais sa longueur les a contraintes à renoncer, pour trois raisons principales:

  • Les destinations des compagnies étaient trop lointaines, ce qui nécessite plus de carburant et donc un appareil trop lourd pour décoller de cette piste.
  • Le type d’avion utilisé était tout simplement trop grand pour y opérer en toute sécurité.
  • Certaines compagnies ne disposent d’aucun modèle plus petit pouvant servir d'avion de remplacement.
Swiss supprime ces cinq destinations au départ de Genève

EasyJet exploite principalement des Airbus A320. La piste secondaire de l’EAP, la 07/25, mesure 1715 mètres. Une longueur limite, mais encore suffisante pour qu’un A320 puisse décoller dans des conditions confortables. Les besoins exacts varient toutefois selon la version de l’appareil et surtout selon la destination. Plus la distance est courte, moins l’avion transporte de carburant, donc moins il est lourd, facilitant ainsi le décollage. EasyJet mise précisément sur cette astuce.

Toutes les destinations à moins de trois heures

Pendant la fermeture de la piste principale, la compagnie low cost effectuera chaque jour douze décollages et atterrissages, soit environ 15% de son activité habituelle à Bâle. Les destinations proposées sont toutes relativement proches: Hambourg, Palerme, Londres, Palma de Majorque, Porto ou encore Barcelone. Celles nécessitant des temps de vol plus longs, comme Reykjavik ou les Canaries, seront suspendues durant cette période.

Le calcul de la longueur de piste nécessaire dépend notamment de la charge utile – passagers, bagages, fret. La porte-parole de l'aéroport précise:

«EasyJet a sélectionné des destinations ne nécessitant presque aucune réduction de charge utile.»
Ce Suisse s'est fait pourrir ses vacances par une compagnie aérienne

Wizz Air, deuxième compagnie du site, dessert elle aussi de nombreuses villes à moyenne distance. Mais elle utilise principalement des Airbus A321, un modèle plus grand que l’A320 et nécessitant une piste plus longue. Impossible, visiblement, pour la compagnie hongroise de réaffecter des A320 à Bâle pour cette période, ou alors à un coût jugé non attractif.

Par mauvais temps, les limites seront vite atteintes

Autre défi pour EasyJet: la piste secondaire ne dispose pas de système d’atterrissage aux instruments (ILS). Les pilotes doivent donc atterrir à vue. Selon l’EAP, une visibilité minimale de cinq kilomètres est nécessaire.

«Des conditions difficiles comme les orages, la pluie intense ou les rafales peuvent donc rapidement restreindre les opérations.»
Une Verte s'attaque aux Suisses qui voyagent beaucoup en avion

Pour le trafic cargo, une activité réduite restera possible, précise Manuela Witzig, «mais principalement avec de petits avions et surtout pour l’express». Les sociétés spécialisées dans les essais, transformations et transferts d’avions – comme Jet Aviation – décideront elles-mêmes si la piste est-ouest est adaptée à leurs opérations. La communicante ajoute:

«Théoriquement, même de gros avions peuvent décoller et atterrir à vide. Mais on ne peut pas parler d’un fonctionnement normal.»

Pour l’aviation légère, l’impact sera minimal: la piste secondaire constitue déjà son terrain de prédilection aux heures habituelles d’exploitation. Elle pourra donc poursuivre ses activités presque comme d’ordinaire, les rares «gros» appareils encore présents n'étant pas une perturbation majeure.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich

Thèmes
