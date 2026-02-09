Vladimir Alekseïev, haut gradé russe, a été visé par une attaque armée. Image: wikimedia

Tirs à Moscou contre un puissant espion russe: un suspect capturé à Dubaï

Arrêté à Dubaï, le suspect de l’attaque contre un haut responsable du renseignement militaire russe a reconnu, selon Moscou, avoir agi sur ordre de Kiev.

L'auteur présumé de la tentative d'assassinat d'un haut responsable militaire russe à Moscou, arrêté aux Emirats arabes unis, est passé aux aveux et a dit avoir été recruté par les services de sécurité ukrainiens, a affirmé lundi le service de sécurité russe (FSB).



Le général Vladimir Alekseïev a été visé vendredi par plusieurs coups de feu dans un immeuble résidentiel de Moscou et hospitalisé.



Cette attaque s'est produite après une série d'assassinats en Russie et en territoires ukrainiens contrôlés par Moscou de figures de l'armée, responsables politiques locaux et soutiens idéologiques du conflit en Ukraine, dont certains ont été revendiqués par Kiev.

Arrêté a Dubaï

Accusé d'être «l'exécutant direct» et arrêté à Dubaï, Lioubomir Korba, né en 1960, et son complice Viktor Vassine, né en 1959 et arrêté lui à Moscou, «ont reconnu leur culpabilité», a assuré le FSB dans un communiqué.

Ils ont «raconté les détails des préparatifs» de cette tentative d'assassinat commise «sur ordre des services de sécurité ukrainiens (SBU)», a-t-il poursuivi.

Selon le communiqué, Korba «a été recruté par un agent du SBU en août 2025», avec l'aide de son fils Liouboch Korba, citoyen polonais, avant de suivre une formation de tireur à Kiev et d'être envoyé en Russie.

Que se serait-il passé ce soir-là?

Il s'est vu proposer «30 000 dollars» pour l'assassinat du général Alekseïev, s'est vu remettre un pistolet avec un silencieux et une clé électronique de l'entrée de son immeuble, affirme le FSB. Une complice de Lioubomir Korba, Zinaïda Serebritskaïa, avait loué un appartement dans cet immeuble, avant de fuir à l'étranger la veille du crime.

Vendredi dernier, Lioubomir Korba aurait pénétré dans l'immeuble et tiré quatre coups de feu sur le général Alekseïev, avant de fuir aux Emirats arabes unis où il a ensuite été arrêté à la demande des enquêteurs russes.

Viktor Vassine, considéré comme complice de Korba, est accusé d'avoir loué un appartement pour lui à Moscou et de lui avoir fourni des tickets de transports en commun, selon le communiqué.

Un partisant de Navalny

Accusé d'être impliqué dans cette tentative d'assassinat pour des «motifs terroristes», Vassine est un partisan de la «Fondation de la lutte contre la corruption» (FBK) de l'opposant défunt AlexeÏ Navalny, reconnue organisation extrémiste en Russie, affirme le FSB.

Vladimir Alekseïev, qui a survécu, est le premier adjoint du chef du service de renseignement militaire russe Igor Kostioukov, lui-même chef de la délégation russe aux pourparlers avec l'Ukraine pour trouver une issue au conflit lancé en février 2022. (jah)