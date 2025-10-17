larges éclaircies
Ces féminicides sans corps ni aveux ont défrayé la chronique

Ces féminicides, sans corps ni aveux, ont défrayé la chronique judiciaire française.
A gauche: Jacques Viguier, accusé puis acquitté du meurtre de sa femme. A droite: Nicolas Zepeda, dont le troisième procès aura lieu l'an prochain pour le meurtre présumé de son ancienne petite amie.afp/watson

Une femme, pas de cadavre, pas d'aveux: ces cas retentissants en France

Des procès pour féminicide peuvent aboutir à des condamnations même sans aveux ni corps retrouvé, comme celui de Cédric Jubillar. Plusieurs affaires marquantes en France, de Nicolas Zepeda à Joël Bourgeon, illustrent la difficulté – et la portée symbolique – de juger l’invisible.
17.10.2025, 20:3717.10.2025, 20:37

Des procès pour féminicide peuvent se tenir en l'absence de cadavre et d'aveux du suspect, comme celui du peintre-plaquiste Cédric Jubillar, condamné vendredi à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse Delphine. La décision fera l'objet d'un appel, avaient auparavant fait savoir les parties. Retour sur certains de ces autres procès marquants, aux issues diverses.

Le verdict de Cédric Jubillar est tombé

Nicolas Zepeda, jugé une troisième fois

Narumi Kurosaki, une étudiante japonaise, disparaît en 2016 à Besançon. Les enquêteurs orientent rapidement leurs recherches vers le Chilien Nicolas Zepeda, son ancien petit ami, avec qui elle avait dîné la veille de sa disparition.

Defendant Chilean national Nicolas Zepeda (C), speaks with his lawyers Jacqueline Laffont (R) and Julie Benedetti (L), on the first day of his trial in which he is accused of murdering his Japanese ex ...
Nicolas Zepeda en pleine conversation avec ses avocats, en mars 2022.Image: AFP

A l'issue d'un procès en appel hors normes, organisé durant presque trois semaines en trois langues, avec des témoins entendus depuis le Chili, le Japon et le Royaume-Uni, Nicolas Zepeda, qui nie farouchement toute implication, est condamné en 2023, à 28 ans de réclusion.

Mais la Cour de cassation annule le verdict le 26 février, car un des enquêteurs dans sa déposition avait utilisé des projections de documents non communiquées au préalable aux avocats de la défense. Nicolas Zepeda sera jugé une troisième fois du 17 mars au 3 avril devant les assises à Lyon.

Jacques Viguier, acquitté

Suzanne Viguier, professeure de danse de 38 ans, disparaît en 2000 à Toulouse. Son amant est le dernier à l'avoir vue vivante, à l'aube, quand il l'a raccompagnée au domicile conjugal. Rapidement soupçonné, son mari Jacques Viguier, professeur d'université, est jugé pour meurtre. Il est acquitté en 2009 puis, en appel, en 2010. Dans son livre Innocent, Jacques Viguier est revenu sur «10 ans de souffrance et de combat», le sous-titre de l'ouvrage.

Le professeur de droit toulousain, Jacques Viguier, poursuivi pour le meurtre de sa femme myst�rieusement disparue en 2000 et dont le corps n&#039;a jamais �t� retrouv�, attend l&#039;ouverture de son ...
Le professeur de droit toulousain Jacques Viguier, le 27 avril 2009, au palais de justice de Toulouse.Image: AFP

Un film, Une intime conviction, a été tiré de cette affaire, avec Marina Foïs et Olivier Gourmet dans le rôle de l'un des avocats du mari, Eric Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice.

Patrick Chabert, condamné puis acquitté

Le 10 juin 2003, Nadine Chabert, 34 ans, en instance de divorce, ne se présente pas à l'audience de conciliation. Elle avait prévenu la société de réinsertion à Istres, où elle travaillait, qu'en cas d'absence, il faudrait avertir la police et chercher du côté de son mari.

«Monstrueux»: un ex-policier français condamné pour féminicide

Ce dernier, Patrick Chabert, soutient, ainsi que sa fille et la mère de la disparue, la thèse d'un départ volontaire dans une secte. Condamné en septembre 2010 à 20 ans de réclusion criminelle, Patrick Chabert a été acquitté le 20 décembre 2011 en appel.

Joël Bourgeon, condamné

Le 8 décembre 1986, Martine Escadeillas, alors âgée de 24 ans, disparaît en périphérie de Toulouse. Joël Bourgeon, un ami et admirateur de la disparue, est arrêté à Lyon 32 ans plus tard. Pendant la garde à vue à Toulouse, il avoue le meurtre, donnant aux gendarmes des détails que seul le meurtrier pouvait connaître, selon l'accusation.

The lawyer of the family of Martine Escadeillas, Frederic David (C) arrives with relatives of the victim on the day of the opening of the trial of Jo�l Bourgeon, at the Haute-Garonne Assize Court in T ...
Les avocats de la famille de Martine Escadeillas, en juillet 2022, à l'ouverture du procès. Image: AFP

Il admet aussi qu'il était à l'époque secrètement amoureux de sa victime. Une semaine plus tard, il se rétracte. Il est condamné en juillet 2022 par la cour d'Assises de Haute-Garonne à 20 ans de réclusion criminelle. Puis retrouvé mort pendu dans sa cellule en 26 janvier 2024, deux mois avant son procès en appel. (mbr/adp)

Les médias français StreetPress et Mediapart révèlent que le Franco-Turc Mustafa Çakici, l'un des porte-parole de Global Sumud Flotilla, à laquelle ont pris part des Suisses, a été écarté pour des centaines de propos antisémites, homophobes et complotistes.
Ses publications antisémites et homophobes avaient été mises au jour en octobre 2024 déjà par un journal local de Besançon au nom fleurant le parler jurassien, Le Ch’ni. Mais ce n’est qu’aujourd’hui que Mustafa Çakici, l'un des porte-parole de la dernière flottille pour Gaza, la Global Sumud Flotilla, qui comprenait la Française Rima Hassan et la Suédoise Greta Thunberg, ainsi qu’une vingtaine de Suisses, dont l’ancien maire de Genève Rémy Pagani, est «viré». C’est ce que révèle ce jeudi le site français StreetPress, qui a enquêté avec Mediapart sur ce résident du chef-lieu du département du Doubs.
L’article