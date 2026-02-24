Le 24 février 2026 marque le quatrième anniversaire de la guerre en Ukraine. Getty Images Europe

«La mort court les rues»: ils racontent quatre ans de guerre en Ukraine

Les sentiments des Ukrainiens sont mis à nu dans plusieurs romans publiés récemment. Tous racontent une guerre qui s'éternise.

jérôme rivet, paris / afp

«Nous nous battons pour les mots», car «on ne peut survivre si on est muet», écrivent Tetyana Ogarkova et Volodymyr Yermolenko dans La vie à la lisière (Gallimard), un «reportage philosophique» qui raconte 40 voyages à travers l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe le 24 février 2022.

Le besoin de raconter

Les écrivains et poètes ukrainiens sont «la voix puissante d'un pays en guerre», sans lesquels «le monde n'en saurait pas autant et notre drame quotidien lui inspirerait une moins profonde empathie», souligne Andreï Kourkov, l'un des plus célèbres romanciers d'Ukraine.

L'auteur du Pingouin chronique les petits riens de la vie dans un pays plongé dans une «guerre absurde et tragique», dans Notre guerre quotidienne (Libretto).

«Documenter l'expérience humaine de la guerre» est aussi l'ambition de Living the war, une revue en ligne en anglais et en espagnol lancée à Kiev en 2022 pour faire comprendre ce que vivent au quotidien les Ukrainiens, bien qu'il «soit impossible de comprendre sans y être».

Le 22 février 2026, une attaque de drones touche un quartier résidentiel de Kiev. Image: keystone

Dans Comme il est bon de ne plus craindre la mort (L'Observatoire), la journaliste irlandaise Lara Marlowe prête sa plume à la lieutenante Yulia Mykytenko, 30 ans, qui commande une unité de pilotes de drones sur la ligne de front.

La jeune combattante, qui a perdu son mari sur le front, témoigne:

«Nous étions entourés de morts violentes: l'idée d'une vie après la mort devenait attirante»

Dans La vie à la lisière, Tetyana Ogarkova et Volodymyr Yermolenko affirment:

«Pour comprendre l'Ukraine, il faut se rendre sur le front. Pour comprendre l'Europe, il faut comprendre l'Ukraine. L'Ukraine est au monde libre ce que le front est à l'Ukraine»

Proche de la frontière russe, Kharkiv est l'une des villes les plus fortement affectées par le conflit, comme le relate Serhiy Jadan, un écrivain populaire en Ukraine, dans le recueil de nouvelles Personne ne demandera rien (Noir et blanc). Il témoigne:

«La seule chose qui nous emplit aujourd'hui, c'est notre vulnérabilité: totale, douloureuse, infinie»

Engagé dans l'armée en 2024, le chanteur de rock ajoute:

«La mort court les rues, touchant les passants au hasard, et nous nous cachons d'elle, comme si nous jouions à cache-cache avec la professeure de terminale. Une sensation étrange. Etrange et humiliante»

L'invasion

A 04H00 du matin, le 24 février 2022, la vie de nombreux Ukrainiens a basculé lorsque Vladimir Poutine a lancé l'invasion de leur pays.

L'écrivain et scénariste français François Luciani fait le récit heure par heure de cette journée particulière dans Kiev, 24 février 2022 (Flammarion). Il donne pour cela vie à six personnages fictifs qui sont confrontés à des situations inspirées de la réalité: un jeune soldat russe, un patriote ukrainien qui rejoint la brigade des volontaires, son épouse qui tente de rejoindre la Pologne, le conseiller culturel français à Kiev et sa compagne, dont le père penche pour la Russie.

Le 24 février 2022, à Kiev, la population s'est abritée dans des stations de métro. Image: Anadolu

Si la voix des Ukrainiens se fait entendre, notamment avec la Saison culturelle ukrainienne soutenue par le gouvernement français, celle des Russes est rare, voire inexistante, en l'absence de livres sur la guerre traduits du russe.

Dans Que pensent les Russes? (Gallimard), la journaliste Elsa Vidal tente de percer le brouillard tout en mettant en garde contre «l'illusion d'une Russie unique» qui parlerait «d'une seule voix».

Elle insiste sur la complexité du «kaléidoscope» des opinions, dans ce si vaste pays, selon l'âge, la région, le groupe social ou la profession, et la nécessité de prendre en compte «le fossé qui sépare la Russie officielle du pays réel».