Ils veulent transformer de l'urine en bière

Un vendeur de WC écolos autrichien souhaite recycler l'urine des festivaliers, en eau, puis en bière. Une étude a été lancée, avec un brasseur et l'université des sciences de la terre de Vienne.

Thomas Wanhoff / t-online

Un article de

L'entreprise autrichienne öKlo gagne de l'argent en vendant ou en louant des toilettes mobiles respectueuses de l'environnement. On en trouve par exemple lors d'événement où la bière coule à flot.

Et justement, l'entreprise travaille actuellement sur un projet qui sort un peu de sa ligne: transformer l'urine en bière. Plusieurs médias autrichiens rapportent que l'Université viennoise des sciences de la terre s'est associée pour ce projet à une grande brasserie dont le nom est tenu secret.

Mais transformer le pipi en bière, cela ne se fait pas d'un claquement de doigt. Il faut mettre en place une série d'étapes cruciales de purification. Nikolaos Bogianzidis, le fondateur d'öKlo, explique au média autrichien oe24, :

«La première consiste à filtrer la struvite, un minéral, puis les résidus d'azote se trouvant dans l'urine. A la fin, on obtient de l'eau purifiée, qui est envoyée à une brasserie»

Comme la fabrication et la recette de la bière reste au final inchangées, il ne devrait pas y avoir de différence au niveau du goût.

Ce projet d'urine changée en bière fera partie des expériences menées par un centre de compétences que öKlo veut mettre en place à Wolkersdorf, près de Vienne. On y cherchera de nouvelles manières de réutiliser les excréments. Dans les applications possible, on trouve par exemple la production de biogaz, de pellets pour le chauffage ou d'engrais. La struvite extraite de l'urine peut elle-même être revendue à des exploitations agricoles.

Au Danemark, en 2015, une brasserie avait déjà collecté de l'urine dans le but de fabriquer de la bière. Mais les 50 000 litres de liquide récoltés n'avaient été utilisés que pour fertiliser l'orge, la céréale de base nécessaire à la confection du breuvage doré.

Si les Autrichiens parviennent à mener à bien leur projet, un gros défi les attendra toujours: convaincre des clients.

Traduit de l'allemand par Joel Espi