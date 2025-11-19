Ryan Wedding a participé aux Jeux de Salt Lake City, en 2002, dans la catégorie snowboard parallèle. Il est accusé d'être un gros bonnet du trafic de drogue et demeure toujours en cavale. Keystone

L'enquête se poursuit pour coincer la «version moderne» d'Escobar

L'histoire de Ryan Wedding, ex athlète professionnel canadien, est digne d'un film. Désormais chef de cartel, les autorités américaines sont à ses trousses et viennent d'arrêter sept personnes au Canada.

Dix personnes ont été arrêtées, dont sept au Canada, dans l'enquête américaine visant l'ancien athlète olympique canadien Ryan Wedding, accusé de trafic de drogue et d'avoir commandité des assassinats, ont annoncé mercredi les autorités judiciaires à Washington.

La récompense de 10 millions de dollars pour l'arrestation de Ryan Wedding, 44 ans, qui avait participé aux compétitions de snowboard lors des Jeux olympiques d'hiver de Salt Lake City (Etats-Unis) en 2002, placé en mars sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI, a été simultanément portée à 15 millions.

Les dix personnes arrêtées mardi, sept au Canada et trois en Colombie, sont accusées d'implication dans l'assassinat en janvier à Medellin (Colombie) d'un homme dont Ryan Wedding avait mis la tête à prix pour l'empêcher de témoigner contre lui, précise le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

«Ryan Wedding est actuellement le plus important fournisseur de cocaïne au Canada. Il coopère étroitement avec le cartel de Sinaloa», au Mexique, où il est réputé se trouver, a déclaré la ministre, Pam Bondi, lors d'une conférence de presse.

Elle a ajouté:

«Son organisation est responsable de l'importation d'environ de 60 tonnes de cocaïne par an vers Los Angeles par des semi-remorques en provenance du Mexique»

«Version moderne» d'Escobar

Kash Patel, le directeur du FBI, la police fédérale américaine, est allé jusqu'à présenter l'ancien sportif comme «une version moderne de Pablo Escobar ou d'El Chapo Guzman», parrains colombien et mexicain du trafic de drogue, respectivement tué par la police colombienne en 1993 et emprisonné aux Etats-Unis depuis 2017.

Ryan Wedding est inculpé, avec une dizaine d'autres personnes, dont un avocat canadien et un musicien dominicain de reggaeton résidant au Canada, d'avoir «organisé le meurtre en janvier 2025 d'un témoin qui été abattu de cinq balles dans la tête dans un restaurant en Colombie», a expliqué le procureur fédéral Bill Essayli.

Son avocat, identifié comme Deepak Paradkar, 62 ans, «lui avait dit que s'il tuait ce témoin, la procédure serait annulée», a poursuivi Essayli, ajoutant que les Etats-Unis demandaient l'extradition de toutes les personnes arrêtées au Canada.

«Sept individus ont été arrêtés au Canada dans la province de Québec, dans la province d'Ontario, ainsi qu'en Alberta», et une huitième était encore recherchée, a indiqué de son côté le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Mike Duheme.

Les autorités judiciaires américaines avaient rendu publique en octobre 2024 l'inculpation de 16 personnes, dont Ryan Wedding pour implication présumée dans un réseau d'acheminement de cocaïne de Colombie, via le Mexique et le sud de la Californie, vers d'autres parties des Etats-Unis et le Canada. Son lieutenant présumé, Andrew Clark, un Canadien, a été extradé du Mexique vers les Etats-Unis en février. (sda/ats/afp/svp)