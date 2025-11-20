ciel couvert
DE | FR
burger
International
Guerre contre l'Ukraine

Le plan de paix américain fait mal à l'Ukraine: ce que l'on sait

Le plan de paix américain fait mal à l'Ukraine: ce que l'on sait

Washington et Moscou ont transmis à Kiev une proposition de paix qui semble très favorable à la Russie. On fait le point.
20.11.2025, 17:1920.11.2025, 17:19

L'Ukraine a reçu une proposition américaine en vue de mettre fin à la guerre avec la Russie. Le texte semble très favorable au Kremlin, alors que le président ukrainien doit rencontrer à Kiev une délégation du Pentagone.

Ce plan reprend les conditions maximalistes avancées précédemment par la Russie et déjà rejetées dans le passé par Kiev qui les voyaient comme équivalant à une capitulation de facto.

Trump et Poutine ont envoyé un traité de paix: voici ce qu'il contient

Voici ce que l'on sait de ces propositions :

Résumé
TerritoiresArmée et armesLe plan de qui ?Réactions

Territoires

Le plan inclut la «reconnaissance de (l'annexion de) la Crimée et d'autres régions prises par la Russie», qui contrôle presque 20% du territoire ukrainien, a indiqué à l'AFP un haut responsable au fait du dossier sous le couvert de l'anonymat. Moscou a déjà réclamé par le passé que Kiev lui cède les régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia, dont elle revendique l'annexion depuis septembre 2022 sans en avoir le contrôle complet, en plus de la péninsule de Crimée annexée en 2014.

Le président russe Vladimir Poutine avait déjà exigé que l'Ukraine retire ses troupes des régions de Donetsk et Lougansk (est) en échange du gel de la ligne de front dans les régions de Zaporijjia et Kherson (sud), selon la Turquie, intermédiaire dans trois cycles de pourparlers directs entre Kiev et Moscou cette année.

Avec cette méthode, la Russie peut faire tomber «la porte de Donetsk»

L'Ukraine exclut de reconnaître comme russes les territoires occupés, tout en concédant que leur reprise par la voie militaire risque d'être impossible. Surtout, céder les territoires de l'Est très fortifiés risque de laisser l'Ukraine vulnérable à de futures attaques russes.

Armée et armes

Les propositions prévoient aussi «la réduction de l'armée ukrainienne à 400 000 personnes», soit à peine plus de la moitié de ses effectifs et l'abandon de toutes ses armes à longue portée, selon le haut responsable. La limitation des capacités militaires de l'Ukraine, l'arrêt des livraisons d'armes par ses alliés et l'interdiction de la mobilisation font partie des exigences déjà exprimées par Moscou qui dispose de troupes plus nombreuses et mieux armées.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

La Russie est farouchement opposée à toute présence de troupes de l'Otan en Ukraine ainsi qu'à l'adhésion de Kiev dans l'Alliance. Kiev réclame pour sa part des garanties de sécurité de l'Occident dont des troupes européennes sur son sol.

Le plan de qui ?

Kiev estime que ces propositions avaient été préparées par la Russie et approuvées par les Américains qui envoient à Kiev des «signaux» pour «accepter ce plan», a déclaré à l'AFP le haut responsable.

«Nous ne savons pas s'il s'agit réellement d'un plan de Trump» ou simplement «de son entourage»

Ce que la Russie est censée faire en retour «n'est pas clair», a encore souligné ce responsable. D'après le média américain Axios, Washington et Moscou ont travaillé en secret à son élaboration, ce que le Kremlin a refusé de commenter.

Cette proposition intervient alors que les pourparlers entre Kiev et Moscou sont au point mort, et que l'armée russe avance dans plusieurs secteurs tout en poursuivant ses attaques sur les villes ukrainiennes. Au moins 26 personnes ont été tuées mercredi, dont trois enfants, à Ternopil, dans l'ouest du pays pourtant très éloigné du front, une des frappes russes les plus meurtrières sur l'Ukraine cette année.

epa12537303 Ukrainian rescuers work at the site of a Russian strike on a high-rise residential building in Ternopil, western Ukraine, 20 November 2025, amid the Russian invasion. At least 26 people we ...
Destruction à TernopilKeystone

Depuis son retour au pouvoir en début d'année, Donald Trump s'est présenté comme un médiateur pour ce conflit sans aboutir à aucune cessation des hostilités. Se disant tour à tour frustré par Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, il a finalement adopté en octobre des sanctions contre le secteur pétrolier russe.

Réactions

Kiev et Washington n'ont pas réagi officiellement aux publications sur ces propositions. Le Kremlin a déclaré n'avoir aucun commentaire. Les alliés européens de l'Ukraine ont de leur côté rappelé qu'un accord ne pouvait se faire sans inclure l'UE et Kiev.

«Pour qu'un plan fonctionne, il faut que les Ukrainiens et les Européens soient impliqués», a déclaré jeudi la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas. «Dans cette guerre, il y a un agresseur et une victime. Donc, nous n'avons entendu parler d'aucune concession de la part de la Russie», a-t-elle ajouté. «Les Ukrainiens refuseront toujours toute forme de capitulation», a lancé à Bruxelles le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot.

epa12466656 French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noel Barrot (L) and EU High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas (R) arrive before t ...
Jean-Noël Barrot et Kaja KallasKeystone

Toute paix doit être «entourée des garanties nécessaires pour prévenir toute nouvelle agression par la Russie de Vladimir Poutine», a-t-il ajouté. (jzs/afp)

Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Ces Bretons «sauvent des vies» en Ukraine avec leurs vieux filets de pêche
Ces Bretons «sauvent des vies» en Ukraine avec leurs vieux filets de pêche
de Antoine AGASSE
A bord du train qui a permis à des Russes de «s'évanouir dans la nature»
A bord du train qui a permis à des Russes de «s'évanouir dans la nature»
de Guillaume DECAMME, Kaliningrad, Russie
Zelensky pourrait briser une promesse cruciale après la guerre
Zelensky pourrait briser une promesse cruciale après la guerre
de Denis Trubetskoy, Kiev
A Pokrovsk, la guerre change de dimension
A Pokrovsk, la guerre change de dimension
de Daniel Huber
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
Thèmes
Comment l'Ukraine a capturé des soldats avec des drones terrestres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Un mort dans une attaque en Cisjordanie
Un trentenaire est mort suite à une attaque à la voiture-bélier et au couteau mardi près de colonies israéliennes dans le sud de la Cisjordanie occupée. Une femme et un adolescent figurent parmi les blessés.
L'attaque à la voiture-bélier et au couteau a eu lieu ce mardi au carrefour du Goush Etzion, situé à l'entrée de colonies israéliennes, sur la route entre les villes palestiniennes de Bethléem et Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée. Cet endroit a été le théâtre de plusieurs attaques anti-israéliennes depuis fin 2015.
L’article