Le volcan Dokono s'est réveillé. Image: EPA

Trois randonneurs morts dans l'éruption d'un volcan en Indonésie

En Indonésie, l'éruption d'un volcan a provoqué la disparition de plusieurs randonneurs. Au moins trois d'entre eux sont morts.

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Trois randonneurs, dont deux étrangers, sont morts et dix sont portés disparus après l'éruption vendredi du volcan Dukono sur l'île d'Halmahera, aux Moluques, dans l'est de l'Indonésie, a déclaré un responsable des secours.

«Il y a trois morts, deux étrangers et un habitant de l'île de Ternate», dans l'est de l'Indonésie, a déclaré Erlichson Pasaribu, chef de la police de la province d'Halmahera du Nord, aux Moluques, à la chaîne Kompas TV. Dix autres personnes sont portées disparues dans cette zone interdite aux visiteurs en raison de l'activité accrue du volcan.

10km de fumée

L'éruption survenue tôt vendredi matin s'est accompagnée d'un «grondement» et d'une épaisse colonne de fumée qui s'est élevée à quelque 10 km au-dessus du sommet du mont Dukono, volcan situé dans la province des Moluques du Nord, a indiqué Lana Saria, responsable de l'agence nationale de Géologie.

«Les cendres se dirigent vers le nord, les zones résidentielles et la ville de Tobelo doivent donc être vigilantes face aux pluies de cendres volcaniques» Lana Saria

La fumée volcanique pourrait être dangereuse pour la santé publique, a ajouté Lana Saria et pourrait perturber les services de transport.

Activité volcanique fréquente

Le mont Dukono se trouve actuellement au deuxième niveau d'alerte sur une échelle qui en compte quatre. Depuis décembre, le Centre de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques (PVMBG) recommande aux touristes et aux alpinistes de ne pas s'approcher à moins de quatre kilomètres du cratère Malupang Warirang du volcan.

Le vaste archipel indonésien connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la «ceinture de feu» du Pacifique, zone de collision de plaques tectoniques.

(ats/acu)