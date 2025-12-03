Tout n'est plus si rose pour Sam Altman, patron d'Open AI. Keystone

Ces indices suggèrent que ChatGPT se prépare à intégrer de la pub

La publicité pourrait faire son apparition sur ChatGPT. Le projet serait lucratif, mais il n'est pas sans risque pour Open AI.

Plus de «International»

Un changement majeur serait à venir pour le programme d'IA ChatGPT: les utilisateurs de la version gratuite du chatbot pourraient commencer à voir des publicités dès l'année prochaine. C'est ce qu'a annoncé le développeur de logiciels autrichien Tibor Blaho sur X, comme repéré par Le Temps.

Il indique avoir découvert un code correspondant dans une version préliminaire de l'application ChatGPT pour Android. Le développeur a joint une capture d'écran à son message, montrant le code et confirmant ainsi ses dires.

Comme le suggère le site web spécialisé en informatique «Bleepingcomputer», OpenAI, développeur de ChatGPT, pourrait afficher des publicités personnalisées, présentant des produits en lien avec les requêtes des utilisateurs. Tibor Blaho écrit:

«OpenAI évoque depuis un certain temps déjà la possibilité de tester prudemment les publicités, et ces références sont le premier indice clair que cela est désormais en cours de développement.



Je pense que les publicités apparaîtront dans les résultats de recherche, les achats et les recommandations, renvoyant vers des fiches produits de type marketplace, et non dans chaque conversation normale. Cela rapproche ChatGPT de ce que nous voyons déjà chez Google et Microsoft, où Google affiche des publicités dans les aperçus IA et les résultats du mode IA, et a évoqué des idées de publicités natives pour Gemini.» Tibor Blaho, sur X

Et en effet, Google utilise déjà cette technique avec son moteur de recherche depuis des années. Parallèlement, son LLM Gemini rattrape son retard sur ChatGPT et devient de plus en plus concurrentiel.

Et c'est bien ce dernier point qui en serait la raison. Face à la concurrence, Open AI commencerait a manquer de financement. L’expansion de ses centres de données et le développement de nouveaux modèles tels que GPT-5 lui ont coûté des milliards, et si OpenAI revendique 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, seul un faible pourcentage d’utilisateurs est prêt à souscrire au service payant de ChatGPT.

De la publicité sur ChatGPT? Pari risqué

De son côté, Le Temps rappelle que le directeur d'Open AI, Sam Altman, «avait déclaré que l’idée de mélanger des résultats créés par un système d’intelligence artificielle générative et de la publicité était "particulièrement dérangeante".» Sam Altman avançait que la publicité serait un «dernier recours pour nous en tant que modèle commercial», sans être «totalement contre».

Et en effet, un des risques pour Open AI est que la publicité dérange les utilisateurs et brise leur lien de confiance envers le modèle AI et ses productions. Interrogé par Le Temps, Blaise Reymondin, expert en marketing Google, développe:

«ChatGPT dispose d’une mémoire conversationnelle. Le système retient les détails personnels partagés au fil des échanges, par exemple la situation familiale, les projets professionnels ou encore des préoccupations de santé. Les utilisateurs confient à ces assistants des informations très personnelles. Transformer cette relation de confiance, bâtie sur une connaissance intime des utilisateurs, en levier publicitaire risque de provoquer un rejet massif».

(hun)