Des milliers de sites étaient inaccessibles ce mardi (image d'illustration). Image: Shutterstock

ChatGPT et X inaccessibles: panne majeure sur Internet

Un problème chez le fournisseur de services informatiques Cloudflare a affecté de nombreuses plateformes sur la Toile ce mardi.

Plusieurs sites internet, dont le réseau social X et la page d'accès au robot conversationnel ChatGPT, ont été perturbés mardi en raison d'un incident technique touchant le fournisseur américain de services en ligne Cloudflare.

«Nous avons constaté un pic de trafic inhabituel vers l'un des services de Cloudflare», a indiqué Cloudflare dans un message transmis à l'AFP, et «cela a entraîné des erreurs dans une partie du trafic transitant par le réseau Cloudflare».

«Nous ne connaissons pas encore la cause de ce pic de trafic inhabituel», a-t-il ajouté, assurant «tout mettre en œuvre» pour un retour à la normale.

20% du trafic internet mondial

Le site Downdetector, sur lequel les internautes signalent des difficultés de connexion, a notamment recensé des perturbations pour les utilisateurs du réseau social X, du jeu vidéo League of Legends ou encore de certains services de Google et d'OpenAI, créateur de ChatGPT. Vers 15h, la situation a toutefois été rétablie pour la plupart plateformes affectées.

Cloudflare est une plateforme qui fournit des services de sécurité et d'optimisation pour les sites web et applications. L'entreprise américaine revendique gérer près de 20% du trafic internet mondial. (jzs/afp)