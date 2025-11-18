dégagé-1°
DE | FR
burger
International
chatgpt

ChatGPT et X inaccessibles: panne majeure chez Cloudflare

Une panne majeure chez Cloudfare rend inaccessible de nombreuses plateformes (image d&#039;illustration)
Des milliers de sites étaient inaccessibles ce mardi (image d'illustration).Image: Shutterstock

ChatGPT et X inaccessibles: panne majeure sur Internet

Un problème chez le fournisseur de services informatiques Cloudflare a affecté de nombreuses plateformes sur la Toile ce mardi.
18.11.2025, 14:5318.11.2025, 16:17

Plusieurs sites internet, dont le réseau social X et la page d'accès au robot conversationnel ChatGPT, ont été perturbés mardi en raison d'un incident technique touchant le fournisseur américain de services en ligne Cloudflare.

«Nous avons constaté un pic de trafic inhabituel vers l'un des services de Cloudflare», a indiqué Cloudflare dans un message transmis à l'AFP, et «cela a entraîné des erreurs dans une partie du trafic transitant par le réseau Cloudflare».

Microsoft pose un problème à l'armée suisse

«Nous ne connaissons pas encore la cause de ce pic de trafic inhabituel», a-t-il ajouté, assurant «tout mettre en œuvre» pour un retour à la normale.

20% du trafic internet mondial

Le site Downdetector, sur lequel les internautes signalent des difficultés de connexion, a notamment recensé des perturbations pour les utilisateurs du réseau social X, du jeu vidéo League of Legends ou encore de certains services de Google et d'OpenAI, créateur de ChatGPT. Vers 15h, la situation a toutefois été rétablie pour la plupart plateformes affectées.

Voici combien ça rapporte d'être informaticien en Suisse

Cloudflare est une plateforme qui fournit des services de sécurité et d'optimisation pour les sites web et applications. L'entreprise américaine revendique gérer près de 20% du trafic internet mondial. (jzs/afp)

Plus d'articles Société? L'actu c'est par ici
Quels sont les risques si on ne change pas ses draps? Un expert répond
1
Quels sont les risques si on ne change pas ses draps? Un expert répond
de Christian Burg
Une curieuse tendance débarque en Suisse
1
Une curieuse tendance débarque en Suisse
de Alyssa Garcia
Ils règneront un jour sur l'Europe: voici la relève des familles royales
1
Ils règneront un jour sur l'Europe: voici la relève des familles royales
de Marine Brunner
Ce maire a pris une mesure radicale pour combattre les smartphones
Ce maire a pris une mesure radicale pour combattre les smartphones
de Katie Forster et Caroline Gardin, Toyoake
Thèmes
Une statue de Tina Turner devient la risée d'Internet
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
L'ONU vote pour une force internationale à Gaza
Treize membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté pour un déploiement d'une force internationale. A la manoeuvre, les Etats-Unis ont fait pression, évoquant le risque d'une reprise de la guerre.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté lundi pour le plan de paix de Donald Trump à Gaza, prévoyant en particulier le déploiement d'une force internationale, sous la pression des Etats-Unis qui mettaient en garde contre le risque d'une reprise de la guerre.
L’article