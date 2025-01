La Chine a exécuté l'auteur de la pire attaque depuis dix ans

On saura plus tôt que prévu si la fusée de Jeff Bezos va fonctionner

Comment watson a accompagné le retour au pouvoir de Trump

Alors que Donald Trump est sur le point de renouer avec la présidence des Etats-Unis ce lundi, retour sur une campagne électorale complètement hors norme, que watson a suivi sur place, de la Floride au Wisconsin, en passant par le Nebraska.

Election historique oblige, watson se devait d'aller vivre ça directement sur place. Après avoir raconté pendant plus de deux ans les péripéties judiciaires nombreuses et variées de Donald Trump, début septembre, Fred et Marine laissent derrière eux progéniture, carlin, lapins, appartements respectifs et rédaction lausannoise pour s'établir pour trois mois aux Etats-Unis. Avec pour premier objectif un Etat aussi rouge vif qu'ensoleillé: la Floride.