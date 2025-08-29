assez ensoleillé18°
Chine: Un SUV disparaît dans un trou à Hefei

Une voiture transportant quatre personnes a été engloutie par un trou soudainement apparu sur la route.Image: montage watson

Un SUV disparaît dans un trou

Les passagers d'une voiture ont eu une surprise de taille en Chine: leur véhicule s'est retrouvé avalé par un trou dans la chaussée.
29.08.2025, 10:2329.08.2025, 10:23
Des images de dashcam (caméra embarquée) en provenance de la ville chinoise de Hefei, capitale de la province de l’Anhui dans le sud-est du pays, montrent une scène surréaliste: un trou béant s’ouvre soudainement en pleine rue et engloutit entièrement un SUV.

La vidéo de l'accident 👇

Vidéo: watson

La scène s'est déroulée le 25 août dernier. Selon les médias locaux, les occupants du véhicule ont eu une chance inouïe: ils s’en sont sortis indemnes, mais avec une frayeur bien compréhensible.

Les causes exactes de l’apparition de ce gouffre n'ont pour l'heure pas été déterminées.

Des événements pas si rares

Plusieurs fois par an, ces curieux trous se forment à travers le monde. Et à chaque fois ils impressionnent, comme en 2021 à Genève quand un passage piéton s'est effondré. Mais les causes peuvent être variées. Dans ce cas au bout du lac, l'accident était dû à une fuite d'eau et n'avait pas fait de victime.

Un passage piéton s’effondre à Genève

Vidéo: watson

L'année 2025 a également été marquée par plusieurs de ces événements. En janvier dernier, un camion s'est fait avaler par la chaussée à Tokyo. Les secouristes ont alors mis trois mois à retrouver le corps du conducteur.

A Tokyo 👇

Vidéo: watson

Les autorités japonaises ont attribué cet incident aux conduites d'égouts vieillissantes, le ministère du Territoire notait à cette occasion que les épisodes de pluies intenses, rendus plus fréquents par le changement climatique, pouvaient faire se multiplier ces drames.

En mars, c'est un motard sud-coréen qui est tragiquement décédé quand la route s'est ouverte sous ses roues. Dans ce dernier cas, on suspecte des travaux sur une ligne de métro à proximité. (hun)

