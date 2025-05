Camion englouti par la route au Japon: le corps du chauffeur retrouvé

Elon Musk va mal

Le conseil d’administration de Tesla serait en train de faire chauffer son carnet d’adresses pour remplacer Elon Musk à la tête de la société. Au même moment, Donald Trump le supplie de rester à ses côtés. Une situation inextricable dans laquelle l’homme le plus riche du monde s’est vautré tout seul. Et s’il envoyait tout péter?

Elon Musk va devoir choisir entre deux pouvoirs. Celui, plus volatile, qui se cuisine sous les dorures de Washington et l’autre, beaucoup plus technique, du business. Six mois après l’élection de Donald Trump, ces deux imposants leviers d’influence, qu’il est parvenu à aimanter avec un certain brio, sont en train de se cannibaliser à une vitesse industrielle. Et Donald Trump semble aujourd’hui le seul à avoir véritablement tiré profit de cette improbable bromance.