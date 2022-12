La Chine cacherait une vague de morts du au Covid

Un million de morts? La Chine cache une gigantesque vague Covid

Alors que les crématoriums de la capitale chinoise tournent à plein régime, le gouvernement n'a recensé aucun décès lié au virus depuis la fin du «zéro Covid». Il y a déjà un cas marquant: celui d'un ex-footballeur.

Fabian Kretschmer, Pékin / ch media

Ces jours-ci, Pékin donne l'impression d'être une véritable machine à remonter le temps: comme au début de la pandémie, les rues de la capitale sont à nouveau désertes. Et tout comme à l'époque, les informations officielles du gouvernement ont complètement perdu le lien avec la réalité: ainsi, la commission nationale de la santé n'a annoncé vendredi aucun décès dû au Covid. Plus encore: selon les statistiques, personne n'est décédé du virus depuis l'ouverture du pays début décembre.

Dire que les chiffres de l'Etat sont peu crédibles est un euphémisme. Mais dans l'état actuel des choses, il s'avère difficile d'estimer sérieusement le nombre exact de morts dû au Covid.

Shangaï, le 16 décembre 2022. Image: sda

Un premier cas éminent, extrêmement bien documenté, a été repris cette semaine même par les journaux du parti: L'ancien footballeur Wang Ruoji, qui souffrait déjà depuis longtemps de diabète, est décédé à seulement 37 ans après avoir été infecté par le Covid. Lui non plus n'apparaît pas dans les statistiques.

Les crématoriums font des heures supplémentaires

Pour la première fois, des reporters du Financial Times ont jeté un coup de projecteur sur les véritables dimensions de la vague de coronavirus à Pékin. Plusieurs reporters du quotidien britannique se sont rendus ces derniers jours dans les hôpitaux et les crématoriums de la ville.

Ce qu'ils ont vu indique sans aucun doute une surmortalité significative: les pompes funèbres enterreraient actuellement un grand nombre de corps par rapport à la normale pour la saison, et beaucoup seraient notés «Corona positif». Les employés d'un crématorium rapportent en outre qu'ils travailleraient actuellement jusqu'à dix heures du soir.

Le journal quotidien hollandais Volkskrant rapporte également des situations similaires. Il cite un entrepreneur de pompes funèbres pékinois qui déclare: «à cause du Covid, la demande est beaucoup plus élevée cette semaine. Nous n'avons déjà plus de place». Et selon Radio Free Asia, la liste d'attente pour un rendez-vous dans les crématoriums de Pékin a augmenté à plus de six jours.

D'autres révélations de ce type suivront probablement dans les semaines à venir, mais pour l'instant, c'est surtout le virus lui-même qui rend les recherches sur le terrain impossibles: tout comme la plupart des Pékinois, les journalistes sont actuellement isolés chez eux avec les symptômes du virus. Ou, comme le formule Stephen McDonell de la BBC sur son compte Twitter:

«Il est difficile de trouver quelqu'un dans la ville qui n'ait pas contracté le Covid au cours des dernières semaines»

De zéro Covid à un hotspot mondial

En quelques jours seulement, la capitale chinoise est passée d'une citadelle «zéro Covid» quasiment imprenable, avec des quarantaines rigides, à un hotspot mondial du virus. L'ouverture n'a pas seulement été soudaine, elle a également été totalement imprévue: Les autotests et les médicaments sont toujours en rupture de stock sur le marché libre et même dans les hôpitaux, une grande partie du personnel a été infectée.

Les raisons de la volte-face radicale de Pékin sont multiples: d'une part, la pression de l'opinion publique, qui a culminé avec une vague de protestations à l'échelle nationale, n'a cessé de croître. Parallèlement, les indicateurs économiques pour cette année étaient eux aussi catastrophiques.

L'élément déclencheur final pourrait toutefois avoir été trivial. Comme l'a déclaré mercredi l'épidémiologiste Mike Ryan de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la vague actuelle de Covid en Chine s'était déjà préparée bien avant l'ouverture. Le gouvernement a donc dû se rendre à l'évidence: malgré des mesures rigoureuses, il n'aurait pas pu arrêter une nouvelle propagation.

Les chercheurs tentent de prévoir le nombre de personnes qui mourront du Covid dans les semaines et les mois à venir en utilisant différents modèles de calcul. Une étude actuelle de l'université de Hong Kong prévoit près d'un million de morts – à moins que les seniors ne reçoivent rapidement un quatrième rappel de vaccin et qu'ils aient accès à suffisamment de médicaments. Mais ces deux éléments semblent actuellement utopiques: certes, plus de 200 000 injections de vaccin sont déjà administrées chaque jour à l'heure actuelle, mais cela reste insuffisant.